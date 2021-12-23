Уходящий год оказался достаточно успешным для украинского авторынка. По крайней мере для тех, кто торговал подержанными авто. Несмотря на мировой кризис автомобилестроения, пандемию и ее последствия, продажи не новых авто в Украине выросли.

По итогам 2021 года в Украину привезли более полмиллиона подержанных легковушек. Но сохранится ли эта тенденция в следующем, 2022 году? Эксперты Института исследований авторынка составили этот прогноз относительно импорта подержанного транспорта из-за границы. Далее – основные тезисы:

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Заинтересованность в б/у авто из-за границы будет и дальше высокой. В случае стабильности законодательства, потенциал импортируемых в 2022 году легковушек с пробегом можно оценить в пределах 400-450 тысяч штук. Рынок новых – около 100 тысяч штук.

Больше всего на рынок импорта повлияют последствия кризиса мировой автопромышленности из-за недостатка полупроводников и микрочипов. В Европе и странах Америки из-за недоступности новых авто начали дорожать легковушки с пробегом. В Украине этот процесс стоит ожидать в первой половине 2022 года. Подержанные автомобили из-за рубежа могут подорожать на 15-20%.

При стабильности законодательства и политической стабильности на рынке, будет меньше факторов, которые будут “искажать” ситуацию на нем. В частности, не будет влияния так называемых “евроблях”, а будет лишь официальный импорт. А значит, рынок будет более предсказуемым.

Ценовая структура авторынка в 2022 году существенно не изменится. 60% продаж авто в Украине авто стоимостью до 10 тысяч долларов. Предпочтения украинцев изменятся тогда, когда появится возможность купить дороже авто. Например в кредит.

По статистике, предпочтения украинцев относительно конкретных моделей подержанных авто из-за рубежа оказались достаточно стабильными. Существенных изменений в списке самых популярных легковушек в 2022 году ожидать не стоит.

Из-за подорожания подержанных авто за границей, их нехватки и сложности с покупкой, может снизиться качество “свежепригнанных” авто. Поскольку большинство предложений на украинском рынке продаются по нижней ценовой границе, покупатели могут отдавать предпочтение легковушкам в худшем состоянии, с большим пробегом или определенными дефектами.

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Могут увеличиться попытки мошенничества. Желание заработать может побудить нечестных на руку дельцов “скручивать” пробег, скрывать дефекты или реальную историю автомобиля. Вследствие этого будет расти спрос на услуги проверки технического состояния за границей и истории транспортных средств.

Проблемы с покупкой легковушек в популярных европейских странах может побудить бизнес искать новые способы покупки и новые рынки. В импорте может вырасти доля автомобилей из Грузии, Южной Кореи (с 5% до 10%) и даже таких экзотических стран, как ОАЭ.

Доля автомобилей из Европы составит не менее 60% от общего количества импорта. Доля может расти в случае вхождения крупных европейских компаний в Украину, которое может состояться в 2022 году из-за значительной заинтересованности украинским авторынком.

Доля “американских” машин составит около 30-35%. Однако сложности с покупкой авто на страховых аукционах и подорожание, будут заставлять автобизнес искать выходы. Например, благодаря частичному переходу в сегмент машин без аварийного прошлого.

Будет расти популярность автомобильных аукционов и платформ, продающих авто после лизинга. В условиях высокого спроса и дефицита подержанных авто на рынке эти инструменты будут давать больше шансов приобрести авто выгодно.

В условиях дефицита подержанных авто выиграет тот, у кого вообще будет возможность это авто купить. Желательно – по выгодной цене. А это часто означает – купить оптом, а не один автомобиль. Преимущество будет у тех, кто имеет историю сотрудничества с зарубежными дилерами. Просто отслеживать объявления в интернете будет недостаточно.

Карантинные условия спровоцировали развитие сферы предоставления услуг онлайн. В том числе и в автомобильном бизнесе. Сегодня купить, доставить и оформить автомобиль можно дистанционно. В 2022 году спрос на такие услуги будет только увеличиваться.

Автомобильный бизнес будет искать пути удешевления процессов. Будет развиваться автоматизация, например с помощью специализированных CRM-систем.

Будет продолжаться формирование цивилизованного рынка и его трансформация. Будет происходить переход от “индивидуального” бизнеса к коллективному. Появится еще больше брендов, площадок и компаний. В то же время будет расти конкуренция. Автобизнесу придется искать пути роста. Например, используя аналитику автомобильного рынка для увеличения продаж.

Будет развиваться сфера финансирования покупки транспортных средств – автокредитование и лизинговые программы. Этот сегмент рынка имеет большой потенциал и может стать одним из основных инструментов увеличения продаж в автобизнесе в 2022 году.

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Украинским рынком все больше будут интересоваться иностранные автомобильные компании. Динамика рынка этому будет способствовать.

Повлиять на тенденции импорта может возврат обязательного технического осмотра для частных легковых авто. В случае, если эта схема будет восстановлена, большая часть автопарка не сможет его пройти честно и владельцы старых автомобилей будут вынуждены нести дополнительные расходы.

Изменить рынок импорта в 2022 году могут также новые правила таможенного оформления, если таковые все же примут. Речь идет о "растаможке в смартфоне", которая была недавно анонсирована. Впрочем, со 2 декабря 2021 года механизм так и не заработал. Это означает, что на внедрение новаций понадобится больше времени, чем было анонсировано представителями власти. Однако движение в сторону “авто в телефоне” точно будет, ведь диджитализация является одним из главных направлений, декларируемых действующей властью.

Еще одной новацией, которую могут ввести в следующем году – возможность регистрации “свежепригнанного” авто с пробегом прямо на автоплощадках, без посещения Сервисного центра. Так, как это работает с новыми автомобилями.

Повлиять на импорт подержанных авто может также изменение подходов и системы определения таможенной стоимости транспортных средств. Если эта сфера станет более прозрачной, понятной, предсказуемой и менее коррумпированной – она будет развиваться еще активнее.

Изменения схемы начисления и размера налогов при импорте подержанных авто ожидать не следует. В любом случае, все изменения в Налоговый кодекс относятся к исключительной компетенции Верховной Рады Украины. Для того, чтобы изменить налоги на автомобили, необходимо пройти весь процесс принятия соответствующего законопроекта. А это, как показывает практика, тяжелый и затяжной процесс.

Основные риски

Политическая нестабильность. Чем больше колебаний и изменений, тем меньше доходов у граждан – тем меньше они будут покупать авто. Даже больше: доказано, что люди покупают авто не тогда, когда у них есть деньги, а когда они более уверены в завтрашнем дне.

Колебания курса валют. Большинство украинцев зарабатывают в гривнах. Падение гривны уменьшает покупательную способность на авторынке, поскольку цены на нем формируются именно в валюте. Отдельно следует выделить курс евро к доллару, ведь исторически сложилось, что авто в странах ЕС продают за евро, а в Украине – за доллары. Удорожание евро также негативно влияет на возможность купить авто из-за границы.

Изменение законов. В случае, если определенным группам влияния удастся пролоббировать изменение действующих правил импорта – увеличить налоги или ввести более жесткие экологические стандарты – может произойти перераспределение рынка. И хорошо если это просто сдвинет пропорции в сторону увеличения процента новых авто.