Рік що минає виявився досить успішним для українського авторинку. Принаймні для тих, хто торгував вживаними авто. Попри світову кризу автомобілебудування, пандемію та її наслідки, продажі не нових авто в Україні зросли.

За підсумками 2021 року до України привезли більше за півмільйона вживаних легковиків. Та чи збережеться ця тенденція у наступному, 2022 році? Експерти Інституту досліджень авторинку склали цей прогноз щодо імпорту вживаного транспорту із-за кордону. Далі – основні тези:

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Зацікавленість у вживаних авто з-за кордону буде й далі високою. У разі стабільності законодавства, потенціал імпортованих у 2022 році легковиків з пробігом можна оцінити в межах 400-450 тисяч штук. Ринок нових – близько 100 тисяч штук.

Найбільше на ринок імпорту вплинуть наслідки кризи світової автопромисловості через нестачу напівпровідників та мікрочипів. У Європі та країнах Америки через недоступність нових авто почали дорожчати легковики з пробігом. В Україні цей процес варто очікувати у першій половині 2022 року. Вживані автомобілі з-за кордону можуть подорожчати на 15-20%.

При стабільності законодавства та політичній стабільності на ринку буде менше факторів, що “викривлюватимуть” ситуацію на ньому. Зокрема, не буде впливу так званих “євроблях”, а буде лише офіційний імпорт. А отже, ринок буде більш передбачуваним.

Цінова структура авторинку у 2022 році суттєво не зміниться. 60% продажів авто в Україні - це авто вартістю до 10 тисяч доларів. Вподобання українці зміняться тоді, коли з‘явиться можливість купити дорожче авто. Наприклад у кредит.

За статистикою, вподобання українців щодо конкретних моделей вживаних авто з-за кордону виявилися досить стабільними. Суттєвих змін у списку найпопулярніших легковиків у 2022 році очікувати не варто.

Через подорожчання вживаних авто за кордоном, їх брак та складнощі з купівлею, може знизитися якість “свіжопригнаних” авто. Оскільки більшість пропозицій на українському ринку продаються по нижній ціновій межі, покупці можуть надавати перевагу легковикам в гіршому стані, з більшим пробігом чи певними дефектами.

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Можуть збільшитися спроби шахрайства. Бажання заробити може спонукати нечесних на руку ділків “скручувати” пробіг, приховувати дефекти чи реальну історію автомобіля. Внаслідок цього зростатиме попит на послуги перевірки технічного стану за кордоном та історії транспортних засобів.

Проблеми з купівлею легковиків в популярних європейських країнах може спонукати бізнес шукати нові способи купівлі та нові ринки. В імпорті може зрости частка автомобілів з Грузії, Південної Кореї (з 5% до 10%) та навіть таких екзотичних країн, як ОАЕ.

Частка автомобілів з Європи становитиме не менше 60% від загальної кількості імпорту. Частка може зростати в разі заходу великих європейських компаній в Україну, яке може відбутися у 2022 році через значну зацікавленість українським авторинком.

Частка “американських” машин становитиме близько 30-35%. Проте складнощі з купівлею авто на страхових аукціонах та подорожчання, змушуватимуть автобізнес шукати виходи. Наприклад, завдяки частковому переходу в сегмент машин без аварійного минулого.

Зростатиме популярність автомобільних аукціонів та платформ, що продають авто після лізингу. В умовах високого попиту та дефіциту вживаних авто на ринку ці інструменти даватимуть більше шансів придбати авто вигідно.

В умовах дефіциту вживаних авто виграє той, у кого буде можливість це авто купити взагалі. Бажано — за вигідною ціною. А це часто означає — купити гуртом, а не один автомобіль. Перевага буде в тих, хто має історію співпраці із закордонними дилерами. Просто відстежувати оголошення в інтернеті буде недостатньо.

Карантинні умови спровокували розвиток сфери надання послуг онлайн. В тому числі і в автомобільному бізнесі. Сьогодні купити, доставити та оформити автомобіль можна дистанційно. У 2022 році попит на такі послуги лише збільшуватиметься.

Автомобільний бізнес шукатиме шляхи здешевлення процесів. Розвиватиметься автоматизація, наприклад за допомогою спеціалізованих CRM-систем.

Продовжуватиметься формування цивілізованого ринку та його трансформація. Відбуватиметься перехід від “індивідуального” бізнесу до колективного. З’явиться ще більше брендів, майданчиків та компаній. Водночас зростатиме конкуренція. Автобізнесу доведеться шукати шляхи росту. Наприклад, використовуючи аналітику автомобільного ринку для збільшення продажів.

Розвиватиметься сфера фінансування купівлі транспортних засобів - автокредитування та лізингові програми. Цей сегмент ринку має великий потенціал та може стати одним з основних інструментів збільшення продаж в автобізнесі у 2022 році.

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Українським ринком все більше цікавитимуться іноземні автомобільні компанії. Динаміка ринку цьому сприятиме.

Вплинути на тенденції імпорту може повернення обов'язкового технічного огляду для приватних легкових авто. У разі, якщо ця схема буде відновлена, більша частина автопарку не зможе його пройти чесно і власники старих авто будуть змушені нести додаткові витрати.

Змінити ринок імпорту у 2022 році можуть також нові правила митного оформлення, якщо такі все ж ухвалять. Йдеться про “розмитнення у смартфоні”, яке було нещодавно анонсоване. Втім, з 2 грудня 2021 року механізм так і не запрацював. Це означає, що на впровадження новацій знадобиться більше часу, ніж було анонсовано представниками влади. Проте рух в сторону “авто в телефоні” точно буде, адже діджиталізація є одним із головних напрямків, декларованих чинною владою.

Ще однією новацією, котру можуть запровадити наступного року - можливість реєстрації “свіжопригнаного” авто з пробігом прямо на автомайданчиках, без відвідування Сервісного центру. Так, як це працює із новими автомобілями.

Вплинути на імпорт вживаних авто може також зміна підходів та системи визначення митної вартості транспортних засобів. Якщо ця сфера стане більш прозорою, зрозумілою, передбачуванішою та менш корумпованою - вона розвиватиметься ще активніше.

Зміни схеми нарахування та розміру податків при імпорті вживаних авто очікувати не слід. В будь-якому випадку, усі зміни до Податкового кодексу належать до виключної компетенції Верховної Ради України. Для того, щоб змінити податки на автомобілі, необхідно пройти увесь процес ухвалення відповідного законопроекту. А це, як показує практика, важкий та затяжний процес.

Основні ризики

Політична нестабільність. Чим більше коливань та змін, тим менше доходів у громадян - тим менше вони купуватимуть авто. Навіть більше: доведено, що люди купують авто не тоді, коли у них є гроші, а коли вони більше впевнені у завтрашньому дні.

Коливання курсу валют. Більшість українців заробляють в гривнях. Падіння гривні зменшує купівельну спроможність на авторинку, оскільки ціни на ньому формуються саме у валюті. Окремо слід виділити курс євро до долара, адже історично склалося, що авто в країнах ЄС продають за євро, а в Україні – за долари. Дорожчання євро також негативно впливає на можливість купити авто з-за кордону.

Зміна законів. У разі, якщо певним групам впливу вдасться пролобіювати зміну чинних правил імпорту – збільшити податки чи запровадити жорсткіші екологічні стандарти – може відбутися перерозподіл ринку. І добре якщо це просто зрушить пропорції у сторону збільшення відсотка нових авто.