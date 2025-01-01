Что будет возить мультилифтовой "Яшка" из тыла на фронт

Дарителем крайне необходимой для подразделения техники стал Благотворительный фонд “Твой шаг” и его многотысячная команда благотворителей, которые донатили на этот и другие пакеты помощи нашим защитникам. Об этом говорится в сообщении общественной организации.

Машина будет использоваться в логистических программах воинской части, будет курсировать из тыла к фронту со всевозможными грузами для боевых подразделений бригады.

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В первую очередь, автомобиль DAF YHZ 2300, который в наших войсках уже получил собственное название "Яшка", незаменим в оперативной транспортировке модулей, техники. Однако машину можно быстро адаптировать под другой характер груза.

При собственной массе 11 тонн этот автомобиль имеет грузоподъемность 15 тонн. Его гидравлическая система, питающая мультилифтовую систему, имеет достаточный потенциал для загрузки или замены контейнеров. Этот процесс занимает считанные минуты, что в зоне театра боевых действий очень важно.

Фото: Твой шаг

Полный привод и мощность 6-цилиндрового дизельного двигателя с силовым потенциалом 236 л.с. позволяют доставлять грузы по бездорожью. Это не станет проблемой даже при условии непогоды и переувлажненной или заснеженной поверхности почвы.

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Такая возможность порадовала армейцев – то что необходимо. В своем запросе в Благотворительный фонд они именно такие параметры указывали – полный привод на все шесть колес.