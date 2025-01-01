Що возитиме мультиліфтовий "Яшка" з тилу на фронт

Дарувальником вкрай необхідної для підрозділу техніки став Благодійний фонд "Твій крок" та його багатотисячна команда благодійників, котрі донатили на цей та інші пакети допомоги нашим захисникам. Про це йдеться у повідомленні згаданої громадської організації.

Машина буде використовуватися в логістичних програмах військової частини, курсуватиме з тилу до фронту з усілякими вантажами для бойових підрозділів бригади.

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В першу чергу, автомобіль DAF YHZ 2300, який у наших військах уже отримав власну назву "Яшка", незамінний в оперативному транспортуванні модулів, техніки. Однак машину можна швидко адаптувати під інший характер вантажу.

При власній масі 11 тонн цей автомобіль має вантажність 15 тонн. Його гідравлічна система, що живить мультиліфтову систему, має достатній потенціал для завантаження чи заміни контейнерів. Цей процес займає лічені хвилини, що у зоні театру бойових дій дуже важливо.

Фото: Твій крок

Повний привід та потужність 6-циліндрового дизельного двигуна з силовим потенціалом 236 к.с. дозволяють доставляти вантажі по бездоріжжю. Це не стане проблемою навіть за умови негоди й перезволоженої чи засніженої поверхні ґрунту.

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Така можливість порадувала армійців – те що необхідно. У своєму запиті до Благодійного фонду вони саме такі параметри вказували – повний привід на всі шість коліс.