Технологическое движение по Шулявскому путепроводу мы открыли, но работы по его реконструкции - а именно обустройство съездов - продолжаются.

Сегодня строители переделывают сети бытовой и дождевой канализации, осуществляют комплекс работ по сооружению левоповоротных съездов (с улицы Вадима Гетьмана на проспект Победы и с проспекта Победы на улицу Александра Довженко).

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Обустраивают и тротуары и фундаменты опор освещения на подходах к путепроводу.

Напомним, в ближайшее время планируют начать демонтаж корпуса завода "Большевик" для строительства на его месте развязки Шулявского путепровода.

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