Технологічний рух Шулявським шляхопроводом ми відкрили, але роботи з його реконструкції - а саме облаштування з’їздів - тривають.
Сьогодні будівельники перевлаштовують мережі побутової і дощової каналізації, здійснюють комплекс робіт зі спорудження лівоповоротних з’їздів (з вулиці Вадима Гетьмана на проспект Перемоги та з проспекту Перемоги на вулицю Олександра Довженка).
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Облаштовують і тротуари та фундаменти опор освітлення на підходах до шляхопроводу.
Нагадаємо, найближчим часом планують почати демонтаж корпусу заводу "Більшовик" для будівництва на його місці розв'язки Шулявського шляхопроводу.
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