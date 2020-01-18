Шулявський шляхопровід відкрили, однак з'їзди з нього – ще ні. Тож проїхати на суміжні вулиці стало ще важче, ніж до ремонту. Як це зробити?

Відкриття Шулявського шляхопроводу зробило можливим безперешкодним проїзд лише у двох напрямках – по проспекту Перемоги та над ним – по вулицях Гетьмана-Довженка. Кількох з'їздів зі шляхопроводу нема, тому для того, щоб виїхати на перпендикулярну вулицю, доводить об'їжджати кілька кварталів та розвертатися на інших розв'язках.

Зокрема, щоб потрапити з вулиці Гетьмана на проспект Перемоги в напрямку Житомира, доводиться розвертатись на розв'язці "Теліги-Дегтярівська", в потім повертати на Цедіка та Нестерова. З Гетьмана на проспект в напрямку центру Києва виїзд є, його не перекривали.

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Також традиційно можна потрапити з вулиці Довженка в сторону Житомира – через вулиці Цедіка та Нестерова. В центр також маршрут не змінився – потрібно проїхати Шулявський міст та повернути на Олекси Тихого та Гарматну.

З проспекту Перемоги на Довженка та Гетьмана маршрут залився традиційним. А от якщо їхати в сторону центру та повертати на Довженка та Теліги, потрібно не доїжджати до Шулявки, а завернути праворуч на Гарматній, доїхати до Індустріального мосту, розвернутись на ньому та проїхати над проспектом зверху по Гетьмана і Довженка.

З'їзди з Шулявського шляхопроводу обіцяють зробити до літа поточного року.

Нагадаємо, як безпечно вливатись в потік з другорядної дороги.