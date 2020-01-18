Шулявский путепровод открыли, однако съезды с него – еще нет. Поэтому проехать на смежные улицы стало еще труднее, чем до ремонта. Как это сделать?

Открытие Шулявского путепровода сделало возможным беспрепятственный проезд только в двух направлениях – по проспекту Победы и над ним – по улицам Гетьмана-Довженко. Нескольких съездов с путепровода нет, поэтому для того, чтобы выехать на перпендикулярную улицу, приходится объезжать несколько кварталов и разворачиваться на других развязках.

В частности, чтобы попасть с улицы Гетьмана на проспект Победы в направлении Житомира, приходится разворачиваться на развязке "Телиги-Дегтяревская", в затем возвращать на Цедика и Нестерова. С Гетьмана на проспект в направлении центра Киева выезд есть, его не перекрывали.

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Также традиционно можно попасть с улицы Довженко в сторону Житомира – через улицы Цедика и Нестерова. В центр также маршрут не изменился – нужно проехать Шулявский мост и повернуть на Алексея Тихого и Гарматную.

С проспекта Победы на Довженко и Гетьмана маршрут остался традиционным. А вот если ехать в сторону центра и поворачивать на Довженко и Телиги, нужно не доезжать до Шулявки, а завернуть направо на Гарматную, доехать до Индустриального моста, развернуться на нем и проехать над проспектом сверху по Гетьмана и Довженко.

Съезды с Шулявского путепровода обещают сделать к лету текущего года.

Напомним, как безопасно вливаться в поток с второстепенной дороги.