Что делать, если получили штраф о нарушении ПДД по почте

В последнее время Дорожный адвокат все чаще получает обращения от водителей: “Остановили, проверили документы – и отпустили. А через неделю пришел штраф по почте”. Это не единичные случаи, а реальная тенденция. Инспекторы полиции составляют постановление без единого слова водителю. Человек не знает, что он уже признан виновным, и узнает об этом постфактум. В юридической компании уверяют что такая практика не просто неправомерна – она прямо нарушает конституционное право на защиту.

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Почему это опасно

Когда водитель не знает, что в отношении него составлено постановление, он теряет право на объяснения, предоставление доказательств и даже на подачу жалобы вовремя. Это создает искусственное неравенство сторон. С одной стороны – орган, который знает обо всем и успевает оформить все под себя. С другой – водитель, который не подозревает ничего до момента получения письма. Такой порядок вещей не может считаться правовым.

Как именно нарушаются права водителя

Инспектор не сообщает о постановлении. Вместо составить постановление в присутствии водителя, объяснить его содержание, предоставить копию и разъяснить права, инспектор молча оформляет документы. Это прямое нарушение ст. 268 КУоАП, которая гарантирует лицу право знать суть обвинения и иметь возможность защититься. Сообщение через почту – не альтернатива личному вручению.

Потеря срока на обжалование

Если водитель узнает о постановлении только из почтового конверта – шансы на своевременное обжалование под риском. Письмо может идти неделю, а то и больше. Часто случается, что к моменту открытия конверта десятидневный срок уже истек. И суд может отказать в восстановлении срока, ссылаясь на формальные основания.

Юридические последствия

Действия инспектора, который намеренно не сообщает водителю о постановлении, имеют все признаки служебного подлога. Если в материалах дела указано, что постановление вручено, а фактически нет – это ложь в официальных документах. Ответственность за это предусмотрена ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Злоупотребление властью

Если инспектор сознательно скрывает информацию о привлечении к ответственности, чтобы лишить человека права на защиту – это уже злоупотребление служебным положением. В уголовном праве это квалифицируется по ст. 364 УК Украины. И за такое предусмотрена не только дисциплинарная, но и реальная уголовная ответственность.

Что делать, если штраф пришел внезапно

Прежде всего, нужно выяснить точную дату, когда вы физически получили письмо. Фото письма, штампа даты доставки, номер трекинга – все это может быть доказательством. Далее – подать ходатайство о восстановлении срока обжалования, добавив доказательства. Обязательно сохраняйте все документы, в частности почтовые конверты.

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Написать заявление о преступлении

Если вы убеждены, что инспектор сознательно не сообщил вам – это не просто дисциплинарное нарушение. Это уголовное действие. В таком случае имеет смысл подать заявление о преступлении в ГБР или прокуратуру. Опишите ситуацию, приложите документы, укажите, как это нарушило ваши права. Это необходимо для привлечения виновных к ответственности.

Выводы

Штрафы, которые приходят по почте без предупреждения, – это не удобство, а произвол. Это способ лишить человека права на справедливое разбирательство. Если орган не информирует о постановлении, его действие должно быть поставлено под сомнение.

В каждом таком случае следует реагировать: собирать доказательства, обращаться к адвокату, готовить жалобы и иски. И главное – не молчать. Потому что молчание в таких ситуациях только стимулирует безнаказанность.