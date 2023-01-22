Задуманные как помощь и спасение для людей во время ДТП, после аварии аэрбеги создают автовладельцу немало проблем. Устранить последствия срабатывания подушек и хлопотно, и дорого. Что делать с ними?

Если не вдаваться в сантименты, ответ прост: заменять новыми. Но не все так просто, потому что когда активируется система SRS Airbag, она не только отрабатывает свой разовый ресурс, но и наносит немало вреда в салоне.

Подушки открываются за 20 – 30 миллисекунд. Расплата за такую суперскорость – разрушение всего, что встречается подушке на пути.

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Поэтому когда говорят о замене даже одной подушки, подразумевается, что придется:

Заменить модуль подушки – пиропатрон газогенератора, а в некоторых случаях и текстильный мешок-оболочку;

Привести в порядок торпедо, руль, обивку сидений и потолка в тех местах, где стояли подушки;

Увязать замену с электронными блоками управления машины.

Указанный комплекс работ требует времени и немало средств, поэтому очень часто владельцы не видят смысла в полноценном обновлении SRS Airbag. Тем более, когда автомобиль порядком подержанный и имеет небольшую окончательную стоимость, и тем более, что машина без аэрбегов в целом прекрасно выполняет свои основные функции.

Но картина не одинакова, с разными моделями получается по-разному. Потому, к счастью, не все владельцы машин после ДТП отказываются от ремонта подушек.

Как восстановить подушки безопасности

Замена модуля с пиропатроном, который прячется в торпедо, руле, сиденьях или потолке, предусмотрена дилерскими технологиями ремонта. В принципе, технически легко заменить эти блоки и самому, но есть небольшая вероятность, что при неправильном обращении пиропатрон взорвется в руках. Поэтому лучше с такой работой обращаться к профессионалам.

Модуль пиропатрона водительской подушки заменить относительно легко, но очень важно гарантировать, что он правильно сработает в случае ДТП.

Чтобы снять в памяти блока управления факт срабатывания аэрбегов и прописать замену модулей газогенераторов, нужен квалифицированный электрик со сканером. Он погасит аварийную лампочку SRS на панели и активирует систему в боевую готовность.

Но это мы говорили, так сказать, о технической стороне дела в задаче восстановления аэрбегов. Декоративная составляющая, как ни странно, может быть не менее хлопотной.

Выстрелила подушка: руль и торпедо

Наверное, самое сложное, что ждет владельца, устраняющего последствия срабатывания аэрбегов, это восстановление деталей интерьера. Ведь любая подушка, “выстреливая” из собственного места, разрушает обивку – торпедо, сидений, стоек крыши либо потолка. И то, что места прорыва заранее намечены изнутри производителем, в плане эстетики ситуацию не облегчает.

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Руль. Накладку ступицы руля чаще всего можно заменить новой или от подержанной машины. Замена всего руля – решение на тот случай, когда отдельной крышки подушки не существует. Более дешевым вариантом часто будет обтянуть поврежденную "серединку" кожей или кожзаменителем. Но даже если перед тем запаять образованные взрывом разрезы в пластике, вероятнее всего, что следы срабатывания будут заметны.

Обивка интерьера имеет изнутри надрезы по линии открывания – для освобождения подушек при их срабатывании. После аварии порванную деталь приходится заменять.

Торпедо. Идеальный для владельца вариант – модели, в которых можно заменить не все торпедо, а только верхнюю его накладку. Замена всей передней панели – процедура очень непростая. Ведь у современных автомобилей традиционно именно торпедо является сосредоточением сложных устройств, и демонтаж связан с их отключением и подключением, что требует квалификации, времени и финансов. Поэтому в случае со старыми или недорогими моделями владельцы часто маскируют линии раскрытия кожей, шпатлевкой и краской.

Сидения. Сидения обычно "взрываются" по швам, поэтому придется их так или иначе зашить. Для полного соответствия оригиналу приходится перешивать полностью весь элемент (спинку, подушку), чтобы совпадали цвет нитей. Но когда надо сэкономить, зашивают только то окно в обивке, которое “прорубила” себе подушка.

Трудный случай

К сожалению, приведенным выше перечнем проблем дело иногда не ограничивается. Например, часто при раскрытии пассажирской подушки фрагменты "развернутого" торпедо достают до лобового стекла и разбивают его.

Известны случаи, когда во время выстрела пиропатрона оплавляются штекеры проводки и изоляция проводов вблизи него. Причем не каждый автопроизводитель допускает ремонт проводки или подразумевает в каталогах запчастей ее отдельные фрагменты – то есть часто нужно покупать весь жгут.

У подушки в торпедо очень коварный характер: она портит обивку торпедо, ломает его внутренние элементы и разбивает лобовое стекло.

То есть при составлении сметы восстановительных работ после раскрытия аэрбегов следует детально изучать также и окружающие компоненты.

Рекомендация "Авто 24"

Наверное, стоит еще раз напомнить, что подушки безопасности (по крайней мере, главные – в руле и торпедо) ничего не стоят без пристегнутых ремней безопасности. В некоторых моделях авто подушки даже не сработают, если люди не застегнули ремни. Поэтому в машине после ДТП не забудьте уделить внимание не только аэрбегам, но и ремням. Которые нужно как минимум проверить, хотя чаще всего официальный сервис после аварии рекомендует заменить их новыми. Тем более, если ремни имеют преднатяжители и они сработали вместе с подушками.

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