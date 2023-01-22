Задумані як допомога і порятунок для людей під час ДТП, після аварії аербеги створюють автовласнику чимало проблем. Усунути наслідки спрацювання подушок і клопітно, і дорого. Що робити з ними?

Якщо не вдаватись у сентименти, відповідь проста: заміняти новими. Але не все так просто, бо коли активується система SRS Airbag, вона не лише відпрацьовує свій разовий ресурс, а й завдає чимало шкоди у салоні.

Подушки відкриваються за 20 – 30 мілісекунд. Розплата за таку супершвидкість – руйнація усього, що трапляється аербегу на шляху.

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Тому коли говорять про заміну навіть однієї подушки, мається на увазі, що доведеться:

Замінити модуль подушки – піропатрон газогенератора, а в деяких випадках і власне текстильний мішок-оболонку;

Довести до ладу торпедо, кермо, оббивку сидінь та стелі в тих місцях, де стояли подушки;

Зв’язати заміну з електронними блоками керування машини.

Зазначений комплекс робіт потребує часу і чимало коштів, тому дуже часто власники не бачать сенсу у повноцінному відновленні SRS Airbag. Тим більше коли автомобіль старий і має невелику остаточну вартість, а машина без аербегів в цілому прекрасно виконує свої основні функції.

Але картина не однозначна, з різними моделями виходить по-різному. Тому, на щастя, не всі власники машин після ДТП відмовляються від ремонту.

Як відновити подушки безпеки

Заміна модуля з піропатроном, який ховається у торпедо, кермі, сидіннях або стелі, передбачена дилерськими технологіями ремонту. В принципі, технічно не важко замінити ці блоки і самому, але є невелика імовірність, що при неправильному поводженні піропатрон вибухне в руках. Тому краще з такою роботою звертатися до професіоналів.

Модуль піропатрона водійської подушки замінити відносно неважко, але дуже важливо гарантувати, що він правильно спрацює у випадку ДТП.

Для того, щоб “зняти” в пам’яті блоку керування факт спрацювання аербегів та прописати заміну модулів газогенераторів, потрібен кваліфікований електрик зі сканером. Він “погасить” аварійну лампочку SRS на панелі та активує систему у бойову готовність.

Це ми говорили, так би мовити, про технічний бік справи у завданні відновлення аербегів після ДТП. Декоративна складова, як не дивно, може бути не менш клопітною.

Вистрелила подушка: кермо та торпедо

Певно, найскладніше, що чекає на власника, який усуває наслідки спрацювання аербегів, це відновлення деталей інтер’єру. Адже кожна подушка, вистрелюючи зі свого місця, буквально руйнує оббивку – торпедо, сидінь, стійок дах або стелю. І те, що місця прориву заздалегідь “намічені” зсередини виробником, в плані естетики ситуацію не полегшує.

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Кермо. Накладку маточини керма найчастіше можна замінити новою або від вживаної машини. Заміна всього керма – рішення на той випадок, коли окремої кришки подушки не існує. Дешевшим варіантом буде обтягнути пошкоджену “серединку” шкірою або шкірозамінником. Але навіть якщо перед тим запаяти утворені вибухом розрізи у пластику, найймовірніше, що сліди спрацювання будуть помітні.

Оббивка інтер’єру має зсередини надрізи по лінії відкриття – для звільнення подушки при її спрацюванні. Після аварії порвану деталь доводиться заміняти.

Торпедо. Ідеальний для власника варіант – моделі, в яких можна замінити не все торпедо, а лише його верхню накладку. Заміна всієї передньої панелі – процедура дуже непроста. Адже у сучасних автомобілів традиційно саме торпедо є зосередженням найскладніших пристроїв, і демонтаж пов'язаний з їх відключеннями та підключенням, потребує кваліфікації, часу та фінансів. Тому у випадку зі старими або недорогими моделями власники часто маскують лінії розкриття пластику шкірою, шпаклівкою та фарбою.

Сидіння. Сидіння зазвичай “вибухають” по швах, тому залишається їх так чи інакше зашити. Для повної відповідності оригіналу доводиться перешивати елемент повністю, щоб збігалися колір ниток та крок отворів. Але коли треба зекономити, зашивають лише те “вікно” в оббивці, яке зробила собі подушка.

Важкий випадок

На жаль, приведеним вище переліком проблем справа іноді не обмежується. Наприклад, часто при розкритті пасажирської подушки фрагменти “розгорнутого” торпедо дістають до лобового скла і розбивають його.

Відомі випадки, коли під час “пострілу” піропатрону плавляться штекери проводки та ізоляція дротів поблизу нього. Причому не кожен автовиробник допускає ремонт проводки або передбачає у каталогах запчастин її окремі фрагменти – і часто треба купувати весь джгут.

У подушки в торпедо дуже підступний характер: вона псує оббивку торпедо, може зламати його внутрішні елементи та розбити лобове скло.

Тобто при складанні кошторису відновлювальних робіт після розкриття аербегів треба детально вивчати також і навколишні компоненти.

Рекомендація “Авто 24”

Певно, варто ще раз нагадати, що подушки безпеки (принаймні, головні – в кермі та торпедо) нічого не варті без пристебнутих ременів безпеки. У деяких моделях авто подушки навіть не спрацюють, якщо люди не застебнули паси. Тому в машині після ДТП не забудьте приділити увагу не лише аербегам, а й ременям. Які треба як мінімум перевірити, хоча найчастіше офіційний сервіс після аварії рекомендує замінити їх новими. Тим більше якщо паси мають попередній натягувач і вони спрацювали разом з подушками.

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