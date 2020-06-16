Если страховая компания больше не является членом МТСБУ – получить от нее компенсацию становится труднее.

В случае прекращения членства в МТСБУ, Страховщик теряет право на заключение договоров ОСАГО, однако он обязан выполнять свои обязательства по действующим договорам ОСАГО. МТСБУ не имеет рычагов влияния на страховщика, который потерял свое членство.

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В случаях, когда вы считаете, что такой страховщик нарушает ваши имущественные права, для их защиты советуем обратиться в суд согласно действующему законодательству.

МТСБУ за счет средств фонда защиты потерпевших будет возмещать ущерб на условиях, определенных Законом Украины “Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств”, в том числе в случае недостаточности средств и имущества страховщика – участника МТСБУ, который признан банкротом и/или ликвидирован.

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