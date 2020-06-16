Якщо страхова компанія більше не є членом МСТБУ – отримати від неї компенсацію стає важче.

У разі припинення членства в МТСБУ Страховик втрачає право на укладання договорів ОСЦПВ, проте він зобов’язаний виконувати свої зобов’язання за діючими договорами автоцивілки. МТСБУ, немає важелів впливу на Страховика, який втратив своє членство.

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У випадках, коли ви вважаєте, що такий Страховик порушує ваші майнові права, для їх захисту радимо звернутися до суду згідно із чинним законодавством.

МТСБУ за рахунок коштів фонду захисту потерпілих відшкодовуватиме шкоду на умовах, визначених Законом України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів”, у тому числі у разі недостатності коштів та майна страховика – учасника МТСБУ, що визнаний банкрутом та/або ліквідований.

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