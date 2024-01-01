Что делать, когда ребенка тошнит в машине

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Ребенку плохо в дороге: что делать?
Ребенка тошнит в машине, он раз за разом блюет в дороге? Вы еще не успели выехать из города, а с заднего сиденья уже раздается: “Мама, мне плохо...”. Что делать в таком случае, советует на своей странице в Фейсбук педиатр Наталья Суханова.
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Двигательная болезнь, или кинетоз - очень распространенный симптом у детей. Это не болезнь в прямом смысле, а скорее временная дискоординация между органами чувств. Вестибулярный аппарат говорит “мы двигаемся”, тело и глаза говорят “сидим”, и мозг паникует: “О, Боже! Срочно включить тошноту!”
Кто в зоне риска?
Дети 2–12 лет - любимцы кинетоза.
Чаще у детей, родители которых имеют мигрень или похожие реакции были у них в детстве.
Что делать, чтобы ребенка не тошнило в дороге?
(Кроме того, чтобы отменить путешествие и остаться дома с мультиками).
1. Планируйте посадку с умом
- Ребенку лучше сидеть спереди (если это разрешено по возрасту и безопасности) или у окна.
- Если ребенок в автокресле, поставьте его так, чтобы он мог смотреть вперед.
- В автобусе выбирайте места посередине или ближе к передней части.
2. Взгляд, направлен вдаль на горизонт, а не в экран.
- Глаза должны видеть, что авто движется. Смотреть в окно - хорошо, читать книжку или играть в телефон - очень плохо.
- Идеально - слушать музыку, аудиосказки или играть в игры типа “кто увидит больше всего желтых машин”.
3. Свежий воздух - лучший друг
- Открытое окно или кондиционер, дующий на лицо, может творить чудеса.
- Избегайте сильных запахов (освежитель воздуха "лесная свежесть" может внезапно стать "лесная катастрофа").
4. Правильный перекус перед дорогой
- Натощак - плохо. Перенасыщение - еще хуже.
- Оптимально: легкий перекус за час до поездки (банан, тост, сухарики и т.д.).
- Избегайте жирного, сладкого и молочного.
5. Регулярные остановки
- Если едете далеко, останавливайтесь каждые 1,5–2 часа.
- Небольшая прогулка, немного активности - и снова в бой!
6. Отвлечение - не магия, но работает
- Ребенок, который слушает историю или играет в словесную игру, меньше фокусируется на неприятных ощущениях.
7. Сон в дороге или хотя бы закрытые глаза - не всегда реально, но как вариант).
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Нужны ли лекарства?
Иногда - да. Есть препараты (например, на основе дименгидрината), которые могут помочь. Но не все они подходят детям определенного возраста, и не все безопасны при длительном употреблении. Не давайте ничего без консультации с педиатром. Потому что иногда побочные эффекты (сонливость, раздражительность и т.д.) хуже самого кинетоза.
Можно попробовать имбирь, однако точная дозировка не установлена. Но чай или леденцы с имбирем - неплохая и довольно вкусная альтернатива пакетику для рвотных масс.
Существуют также браслеты, давящие на акупунктурные точки - работает не у всех, но кому-то помогает. Можно попробовать без вреда.
А что если пройдет?
Да! Большинство детей “перерастает” эту особенность. В подростковом возрасте симптомы или исчезают совсем, или становятся значительно слабее. А пока - понимание, терпение, прохладный воздух и запасной пакетик на всякий случай.
Путешествуйте с легкостью! И помните, кинетоз - это не прихоть и не проклятие ребенка, а маленький вестибулярный ураган. Вашему ребенку просто нужна родительская поддержка.