Что делать, когда ребенка тошнит в машине

Ребенка тошнит в машине, он раз за разом блюет в дороге? Вы еще не успели выехать из города, а с заднего сиденья уже раздается: “Мама, мне плохо...”. Что делать в таком случае, советует на своей странице в Фейсбук педиатр Наталья Суханова.

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Двигательная болезнь, или кинетоз - очень распространенный симптом у детей. Это не болезнь в прямом смысле, а скорее временная дискоординация между органами чувств. Вестибулярный аппарат говорит “мы двигаемся”, тело и глаза говорят “сидим”, и мозг паникует: “О, Боже! Срочно включить тошноту!”

Кто в зоне риска?

Дети 2–12 лет - любимцы кинетоза.

Чаще у детей, родители которых имеют мигрень или похожие реакции были у них в детстве.

Что делать, чтобы ребенка не тошнило в дороге?

(Кроме того, чтобы отменить путешествие и остаться дома с мультиками).

1. Планируйте посадку с умом

- Ребенку лучше сидеть спереди (если это разрешено по возрасту и безопасности) или у окна.

- Если ребенок в автокресле, поставьте его так, чтобы он мог смотреть вперед.

- В автобусе выбирайте места посередине или ближе к передней части.

2. Взгляд, направлен вдаль на горизонт, а не в экран.

- Глаза должны видеть, что авто движется. Смотреть в окно - хорошо, читать книжку или играть в телефон - очень плохо.

- Идеально - слушать музыку, аудиосказки или играть в игры типа “кто увидит больше всего желтых машин”.

3. Свежий воздух - лучший друг

- Открытое окно или кондиционер, дующий на лицо, может творить чудеса.

- Избегайте сильных запахов (освежитель воздуха "лесная свежесть" может внезапно стать "лесная катастрофа").

4. Правильный перекус перед дорогой

- Натощак - плохо. Перенасыщение - еще хуже.

- Оптимально: легкий перекус за час до поездки (банан, тост, сухарики и т.д.).

- Избегайте жирного, сладкого и молочного.

5. Регулярные остановки

- Если едете далеко, останавливайтесь каждые 1,5–2 часа.

- Небольшая прогулка, немного активности - и снова в бой!

6. Отвлечение - не магия, но работает

- Ребенок, который слушает историю или играет в словесную игру, меньше фокусируется на неприятных ощущениях.

7. Сон в дороге или хотя бы закрытые глаза - не всегда реально, но как вариант).

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Нужны ли лекарства?

Иногда - да. Есть препараты (например, на основе дименгидрината), которые могут помочь. Но не все они подходят детям определенного возраста, и не все безопасны при длительном употреблении. Не давайте ничего без консультации с педиатром. Потому что иногда побочные эффекты (сонливость, раздражительность и т.д.) хуже самого кинетоза.

Можно попробовать имбирь, однако точная дозировка не установлена. Но чай или леденцы с имбирем - неплохая и довольно вкусная альтернатива пакетику для рвотных масс.

Существуют также браслеты, давящие на акупунктурные точки - работает не у всех, но кому-то помогает. Можно попробовать без вреда.

А что если пройдет?

Да! Большинство детей “перерастает” эту особенность. В подростковом возрасте симптомы или исчезают совсем, или становятся значительно слабее. А пока - понимание, терпение, прохладный воздух и запасной пакетик на всякий случай.

Путешествуйте с легкостью! И помните, кинетоз - это не прихоть и не проклятие ребенка, а маленький вестибулярный ураган. Вашему ребенку просто нужна родительская поддержка.