Що робити, коли дитину нудить в машині

Дитину нудить в машині, вона раз за разом блює в дорозі? Ви ще не встигли виїхати з міста, а з заднього сидіння вже лунає: “Мамо, мені погано…”. Що робити в такому випадку, радить на своїй сторінці в Фейсбук педіатр Наталя Суханова.

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Рухова хвороба, або кінетоз — дуже поширений симптом в дітей. Це не хвороба в прямому сенсі, а радше тимчасова дискоординація між органами чуття. Вестибулярний апарат каже “ми рухаємось”, тіло і очі кажуть “сидимо”, і мозок панікує: “О Боже! Терміново нудоту увімкнути!”

Хто в зоні ризику?

Діти 2–12 років - улюбленці кінетозу.

Частіше у дітей, батьки яких мають мігрень або схожі реакції були у них в дитинстві.

Що робити, щоб дитину не нудило у дорозі?

(Окрім того, щоб скасувати подорож і залишитися вдома з мультиками).

1. Плануйте посадку з розумом

• Дитині краще сидіти спереду (якщо це дозволено за віком та безпекою) або біля вікна.

• Якщо дитина в автокріслі, поставте його так, щоб вона могла дивитись вперед.

• У автобусі обирайте місця посередині або ближче до передньої частини.

2. Погляд, спрямований вдалечінь на горизонт, а не в екран.

• Очі повинні бачити, що авто рухається. Дивитись у вікно - добре, читати книжку або грати в телефон - дуже погано.

• Ідеально - слухати музику, аудіоказки або грати в ігри типу “хто побачить найбільше жовтих машин”.

3. Свіже повітря - найкращий друг

• Відчинене вікно або кондиціонер, що дме на обличчя, може творити дива.

• Уникайте сильних запахів (освіжувач повітря «лісова свіжість» може раптово стати «лісова катастрофа»).

4. Правильний перекус перед дорогою

• Натщесерце - погано. Перенасичення - ще гірше.

• Оптимально: легкий перекус за годину до поїздки (банан, тост, сухарики тощо).

• Уникайте жирного, солодкого та молочного.

5. Регулярні зупинки

• Якщо їдете далеко, зупиняйтесь кожні 1,5–2 години.

• Невелика прогулянка, трохи активності - і знову в бій!

6. Відволікання - не магія, але працює

• Дитина, яка слухає історію чи грає в словесну гру, менше фокусується на неприємних відчуттях.

7. Сон в дорозі або хоча б закриті очі - не завжди реально, але як варіант).

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Чи потрібні ліки?

Іноді - так. Є препарати (наприклад, на основі дименгідринату), які можуть допомогти. Але не всі вони підходять дітям певного віку, і не всі безпечні при довготривалому вживанні. Не давайте нічого без консультації з педіатром. Бо іноді побічні ефекти (сонливість, дратівливість тощо) гірші за сам кінетоз.

Можна спробувати імбир, проте точне дозування не встановлене. Але чай або льодяники з імбиром- непогана і досить смачна альтернатива пакетику для блювотних мас.

Існують також браслети, що тиснуть на акупунктурні точки - працює не у всіх, але комусь допомагає. Можна спробувати без шкоди.

А що як пройде?

Так! Більшість дітей “переростає” цю особливість. У підлітковому віці симптоми або зникають зовсім, або стають значно слабшими. А поки - розуміння, терпіння, прохолодне повітря та запасний пакетик про всяк випадок.

Подорожуйте з легкістю! І пам’ятайте, кінетоз - це не примха і не прокляття дитини, а маленький вестибулярний буревій. Вашій дитині просто потрібна батьківська підтримка.