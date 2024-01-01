Что делать в случае ДТП: алгоритм действий от полиции

С 1 по 30 апреля 2025 года патрульные Киевщины разыскали и привлекли к ответственности 115 водителей, которые покинули место ДТП.
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В полиции напоминают алгоритм действий в случае, в случае дорожно-транспортного происшествия:
- Убедитесь нет ли травмированных. Если есть - окажите домедицинскую помощь и вызывайте скорую;
- Включите аварийную сигнализацию и установите знак аварийной остановки;
- Позвоните на спецлинию 102 или 112 и сообщите следующее:
- точное место, где произошло дорожно-транспортное происшествие;
- есть ли пострадавшие (если есть, то сколько и какое их состояние);
- марки и модели автомобилей, которые получили механические повреждения;
Помните, что транспортное средство должно оставаться на том месте, где произошло ДТП, чтобы полицейские смогли установить обстоятельства происшествия.
За оставление дорожно-транспортного происшествия предусмотрена административная ответственность. Штраф за такое нарушение составляет 3400 грн.
Также, если в ДТП отсутствуют травмированные, не нанесен материальный ущерб третьим лицам, участники ДТП не находятся в состоянии опьянения и имеют действительные полисы обязательного страхования, можно составить европротокол и не вызывать полицию.