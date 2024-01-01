Що буде, якщо втекти з місця ДТП

З 1 до 30 квітня 2025 року патрульні Київщини розшукали та притягнули до відповідальності 115 водіїв, які покинули місце ДТП.

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У поліції нагадують алгоритм дій у випадку, у разі дорожньо-транспортної пригоди:

Переконайтесь чи немає травмованих. Якщо є — надайте домедичну допомогу й викликайте швидку;

Увімкніть аварійну сигналізацію та встановіть знак аварійної зупинки;

Зателефонуйте на спецлінію 102 або 112 та повідомте наступне:

точне місце, де трапилась дорожньо-транспортна пригода;

чи є потерпілі (якщо є, то скільки і який їхній стан);

марки та моделі автівок, які отримали механічні пошкодження;

Пам‘ятайте, що транспортний засіб повинен залишатися на тому місці, де трапилася ДТП, аби поліцейські змогли встановити обставини події.

За залишення дорожньо-транспортної пригоди передбачена адміністративна відповідальність. Штраф за таке порушення становить 3400 грн.

Також, якщо у ДТП відсутні травмовані, не завдано матеріальної шкоди третім особам, учасники ДТП не перебувають у стані сп’яніння та мають дійсні поліси обов’язкового страхування, можна скласти європротокол і не викликати поліцію.