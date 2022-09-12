В Минюсте рассказали алгоритм действий для получения денег.

Из-за войны в Украине часто страдают не только люди, но и их движимое и недвижимое имущество. В Минюсте объяснили порядок действий, если у человека было повреждено или полностью уничтожено транспортное средство.

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Прежде всего владельцу автомобиля в случае повреждения машины в результате боевых действий нужно как можно быстрее зафиксировать факт нанесенного ущерба на фото или видео, желательно с привязкой к местности, домам и другим ориентирам. Также понадобятся письменные объяснения по меньшей мере от двух свидетелей.

Если о событии, в результате которого был поврежден автомобиль, писали в СМИ, то нужно добавить снимки экрана из этих новостей или ссылки на соответствующие публикации в СМИ. По возможности следует вызвать полицию, которая зафиксирует факт повреждения имущества с помощью протокола осмотра места инцидента и внесения сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований.

Если возможности обратиться лично к полиции нет, стоит направить такому органу заявление с приложенными доказательствами относительно события и копиями документа, удостоверяющего личность, и свидетельства о регистрации транспортного средства ценным почтовым письмом с описью вложения и уведомлением о вручении почтового отправления.

После совершения этих действий следует определить размер вреда. Для этого следует заказать автотовароведческую экпертизы, во время которой эксперт сделает выводы, насколько поврежден автомобиль. Кроме того, владельцу машины нужно собрать и сохранить квитанции, чеки, акты выполненных работ, другие документы относительно расходов, которые ему пришлось платить из-за повреждения.

Большую роль также играет наличие страховки. Если транспортное средство застраховано то в теории можно получить страховое возмещение, но лишь в случае, если иное прямо не предусмотрено в договоре страхования. (Обычно страховые договоры не предусматривают покрытие ущерба нанесенного в результате боевых действий).

Все споры о возмещении убытков, в том числе за поврежденные автомобили, рассматриваются судами по общим правилам посудности. Подать такой иск могут лица по месту регистрации, проживания или по месту, где был нанесен урон.

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В украинском законодательстве есть закон" о международном частном праве", который устанавливает судебный иммунитет в отношении иностранного государства, привлечение его к делу как ответчика или третьего лица, предъявление ему иска и другое. Обычно это можно сделать, если позволяют компетентные органы. В случае с войной судебный иммунитет будет проигнорирован, а ответчиком в таких судебных делах будет выступать именно страна агрессор.

В Минюсте также отметили, на сегодня разработка оптимального механизма компенсации за уничтожение или повреждение транспортного средства только началась. И если в законодательстве что-то изменят, порядок действий также может измениться.