У Мін'юсті розповіли алгоритм дій задля отримання відшкодування.

Через війну в Україні часто страждають не лише люди, а й їхнє рухоме та нерухоме майно. У Мін'юсті пояснили порядок дій, якщо у людини було пошкоджено або повністю знищено транспортний засіб.

Читайте також: Знищені війною автомобілі Мощуна: фото

Насамперед власнику автомобіля у разі пошкодження машини внаслідок бойових дій потрібно якнайшвидше зафіксувати факт завданих збитків на фото чи відео, бажано з прив'язкою до місцевості, будинків та інших орієнтирів. Також знадобляться письмові пояснення щонайменше від двох свідків.

Якщо про подію, внаслідок якої було пошкоджено автомобіль, писали у ЗМІ, то потрібно додати знімки екрана з цих новин або посилання на відповідні публікації у ЗМІ. По можливості слід викликати поліцію, яка зафіксує факт пошкодження майна за допомогою протоколу огляду місця інциденту та внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Якщо можливості звернутися особисто до поліції немає, варто надіслати такому органу заяву з доданими доказами щодо події та копіями документа, що посвідчує особу, і свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу цінним поштовим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення поштового відправлення.

Після здійснення цих дій слід визначити розмір шкоди. Для цього слід замовити автотоварознавчу екпертизу, під час якої експерт зробить висновки, наскільки пошкоджено автомобіль. Крім того, власнику машини потрібно зібрати та зберегти квитанції, чеки, акти виконаних робіт, інші документи щодо витрат, які йому довелося сплачувати через пошкодження.

Велику роль також відіграє наявність страховки. Якщо транспортний засіб застрахований то в теорії можна отримати страхове відшкодування, але лише у випадку, якщо інше прямо не передбачено в договорі страхування. (Зазвичай страхові договори не передбачають покриття шкоди завданої у наслідок бойових дій).

Усі суперечки щодо відшкодування збитків, у тому числі за пошкоджені автомобілі, розглядаються судами за загальними правилами посудності. Подати такий позов можуть особи за місцем реєстрації, проживання або за місцем, де було завдано шкоди.

Читайте також: Що робити зі знищеним війною авто: у сервісному центрі МВС дали пораду

В українському законодавстві є закон "Про міжнародне приватне право", який встановлює судовий імунітет щодо іноземної держави, залучення його до справи як відповідача чи третьої особи, пред'явлення їй позову та інше. Зазвичай це можна зробити, якщо дозволяють компетентні органи. У випадку з війною судовий імунітет буде проігнорований, а відповідачем у таких судових справах виступатиме саме країна агресор.

У Мін'юсті також зазначили, на сьогодні розробка оптимального механізму компенсації за знищення чи пошкодження транспортного засобу тільки розпочалася. І якщо у законодавстві щось змінять, порядок дій також може змінитися.