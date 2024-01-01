Что изменилось для "зеленой карты" в 2025 году

Основные изменения относительно "зеленой карты" в 2025 году
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Закон 3720-ІХ “Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств” поднимает стоимость страховых полисов до европейского уровня, вводит возможность штрафовать за отсутствие полиса с помощью дорожных камер и регламентирует новые положения относительно “Зеленой карты”. К счастью, на “изумрудную карту” ее не переименуют,
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- С 1 января 2025 года водителям больше не нужно иметь бумажный экземпляр "Зеленой карты".
- Сертификат можно хранить в PDF-формате на смартфоне, что делает подтверждение страховки удобным.
- Все страны-участницы системы Green Card обязаны принимать как бумажные, так и электронные версии сертификатов.
- Водители с иностранной регистрацией теперь могут предъявлять электронный полис при въезде в Украину.
- Полис начинает действовать с 00:00 дня, указанного в договоре, но только после внесения в Единую централизованную базу данных.
- Полис нужно оформить минимум за 24 часа до выезда.
- Все полисы, выданные до 1 января 2025 года, остаются в силе до завершения срока действия.
- Во многих странах предусмотрены штрафы за отсутствие действующего сертификата, которые могут варьироваться от €150 до €1000 в зависимости от местного законодательства.