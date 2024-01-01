Что изменилось для "зеленой карты" в 2025 году

Закон 3720-ІХ “Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств” поднимает стоимость страховых полисов до европейского уровня, вводит возможность штрафовать за отсутствие полиса с помощью дорожных камер и регламентирует новые положения относительно “Зеленой карты”. К счастью, на “изумрудную карту” ее не переименуют,

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