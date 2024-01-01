Що змінилося для "зеленої карти" у 2025 році

Закон 3720-ІХ “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” підймає вартість страхових полісів до європейського рівня, вводить можливість штрафувати за відсутність поліса за допомогою дорожніх камер та регламентує нові положення стосовно “Зеленої карти”. На щастя, на “смарагдову карту” її не перейменують,

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