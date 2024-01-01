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Що змінилося для "зеленої карти" у 2025 році

Новий закон про страхування, який набрав чинності з 1 січня 2025 року регламентує декілька новацій стосовно "зеленої карти".
Стали відомі основні зміни стосовно "зеленої карти" у 2025 році - Auto24

Основні зміни стосовно "зеленої карти" у 2025 році

Євген Гудущан
logo3 січня, 14:14
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Закон 3720-ІХ “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” підймає вартість страхових полісів до європейського рівня, вводить можливість штрафувати за відсутність поліса за допомогою дорожніх камер та регламентує нові положення стосовно “Зеленої карти”. На щастя, на “смарагдову карту” її не перейменують,

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  • З 1 січня 2025 року водіям більше не потрібно мати паперовий примірник «Зеленої карти».
  • Сертифікат можна зберігати у PDF-форматі на смартфоні, що робить підтвердження страховки зручнішим.
  • Усі країни-учасниці системи Green Card зобов’язані приймати як паперові, так і електронні версії сертифікатів.
  • Водії з іноземною реєстрацією тепер можуть пред’являти електронний поліс під час в’їзду в Україну.
  • Поліс починає діяти з 00:00 дня, вказаного у договорі, але лише після внесення до Єдиної централізованої бази даних.
  • Поліс потрібно оформити щонайменше за 24 години до виїзду.
  • Усі поліси, видані до 1 січня 2025 року, залишаються чинними до завершення терміну дії.
  • У багатьох країнах передбачені штрафи за відсутність чинного сертифіката, які можуть варіюватися від €150 до €1000 залежно від місцевого законодавства.
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