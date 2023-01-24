Главные особенности – более выразительный дизайн, перечень спецификаций, три версии R-Dynamic.

Обновленный Jaguar I-PACE получил еще более характерный дизайн: гладкую новую решетку радиатора, накладки на переднем бампере в цвете Atlas Grey, накладки на дверях и задний диффузор в цвет кузова.

Также интересно первым бронированным электрокаром стал Jaguar I-Pace

Запас хода увеличился до 470 км на одном заряде. Функция быстрой зарядки позволяет за час получить запас хода до 53 км (от 3-фазной системы электроснабжения и настенного зарядного устройства в 11 кВт с переменным током).

Электромобиль ускоряется от 0 до 100 км/ч за 4,8 с благодаря силовому агрегату с 400 л.с., крутящим моментом в 696 Нм и полному интеллектуальному приводу.



В настоящее время пакет Black Pack стандартен для всего модельного ряда I-PACE, начиная от R-Dynamic SE, – каждое авто в модельном ряду получает бриллиантовую отделку колесных дисков. Также доступны матовые краски: украшение в цветах Eiger Grey или New Carpathian Grey.

Для заказа доступны три версии R-Dynamic – это R-Dynamic S, R-Dynamic SE и R-Dynamic HSE. Информационно-развлекательная система Pivi Pro обеспечивает постоянную связь с Apple CarPlay, Wireless Android Auto, Spotify и навигационной системой what3words.

Ожидается, что I-PACE появится на украинском рынке в мае 2023 года, стоимость будет озвучена позже.