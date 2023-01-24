Головні особливості - більш виразний дизайн, перелік специфікацій, три версії R-Dynamic.

Оновлений Jaguar І-PACE отримав ще більш характерний дизайн: гладеньку нову решітку радіатора, накладки на передньому бампері у кольорі Atlas Grey, накладки на дверях і задній дифузор у кольорі кузова.

Також цікаво першим броньованим електрокаром став Jaguar I-Pace

Запас ходу збільшився до 470 км на одному заряді. Функція швидкого заряджання дозволяє за годину отримати запас ходу до 53 км (від 3-фазної системи електропостачання та настінного зарядного пристрою в 11 кВт зі змінним струмом).

Електромобіль прискорюється від 0 до 100 км/год за 4,8 с завдяки силовому агрегату з 400 к.с., крутним моментом у 696 Нм та інтелектуальному повному приводу.



Наразі пакет Black Pack стандартний для усього модельного ряду І-PACE, починаючи від R-Dynamic SE, – кожне авто у модельному ряді отримує діамантове оздоблення колісних дисків. Також доступні матові фарби: оздоблення у кольорах Eiger Grey або New Carpathian Grey.

Для замовлення доступні аж три версії R-Dynamic – це R-Dynamic S, R-Dynamic SE та R-Dynamic HSE. Інформаційно-розважальна система Pivi Pro забезпечує постійний зв'язок із Apple CarPlay, Wireless Android Auto, Spotify і навігаційною системою what3words.

Очікується, що І-PACE з’явиться на українському ринку у травні 2023 року, вартість буде повідомлена пізніше.