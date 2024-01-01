Что известно о Mercedes-Benz CLA 2026 года

Как передает Carscoops, новый CLA будет доступен в вариантах гибрида и электромобиля. Новинка будет доступна в кузове седан, а впоследствии дебютирует универсал Shooting Brake. Шпионские фотографии модели указывают на то, что модель проходит финальные испытания и ее дебют состоится уже вскоре.

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Из-за этого, дизайнеры Carscoops создали собственный независимый рендер будущей новинки. Они придали модели дизайн, который дебютировал на одноименном концепте с искусственной решеткой радиатора, плавными линиями кузова, световой панелью на всю ширину кузова и 21-дюймовыми колесными дисками.

В салоне модель имеет информационно-развлекательную систему MBUX на основе искусственного интеллекта, которая объединяет дисплей в форме ромба, расположенный над центральной консолью. Данных о силовой установке модели нет, но эксперты предполагают, что серийный автомобиль будет иметь электромотор на 238 л.с. и запас хода до 750 км.

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Новый электрический CLA будет использовать 800-вольтовую архитектуру, которая будет поддерживать быструю зарядку до 250 кВт. В то же время гибридный вариант будет использовать силовые установки на базе четырехцилиндровых бензиновых двигателей.