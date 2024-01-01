Що відомо про Mercedes-Benz CLA 2026 року

Як передає Carscoops, новий CLA буде доступний у варіантах гібрида та електромобіля. Новинка буде доступна у кузові седан, а згодом дебютує універсал Shooting Brake. Шпигунські фотографії моделі вказують на те, що модель проходить фінальні випробування і її дебют відбудеться вже незабаром.

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Через це, дизайнери Carscoops створили власний незалежний рендер майбутньої новинки. Вони надали моделі дизайн, який дебютував на однойменному концепті зі штучною решіткою радіатора, плавними лініями кузова, світловою панеллю на всю ширину кузова та 21-дюймовими колісними дисками.

В салоні модель має інформаційно-розважальну систему MBUX на основі штучного інтелекту, яка об’єднує дисплей у формі ромба, що розташований над центральною консоллю. Даних про силову установку моделі немає, але експерти припускають, що серійний автомобіль матиме електромотор на 238 к.с. й запас ходу до 750 км.

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Новий електричний CLA використовуватиме 800-вольтову архітектуру, яка підтримуватиме швидку зарядку до 250 кВт. Водночас гібридний варіант використовуватиме силові установки на базі чотирициліндрових бензинових двигунів.