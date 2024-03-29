Следующим внедорожником Toyota может стать возрожденный компактный FJ Cruiser. Официальной информации о нем немного, но предположений каким он может быть - предостаточно.

Во время дебюта Land Cruiser 2024 в августе прошлого года Toyota ненадолго показала силуэт еще одного квадратного внедорожника. Это может быть новый FJ Cruiser или по крайней мере меньший внедорожник с названием Cruiser. С тех пор Toyota не упоминала о такой модели, но продолжают появляться намеки на то, что может стать меньшим LC для любителей бездорожья - по крайней мере мы надеемся на это.

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Ранее FJ Cruiser был внедорожником, который Toyota продавала в США в период с 2007 по 2014 год. Он имел ретро-стиль и фирменную белую крышу в большинстве случаев. Оснащенный 4,0-литровым двигателем V-6, FJ имел 239 лошадиных сил между 2007 и 2009 годами и прокачался до 260 лошадиных сил к концу своего жизненного цикла.

FJ предлагался с пятиступенчатой автоматической или шестиступенчатой механической коробкой передач, и он имел стандартный полный привод с передовой системой контроля тяги Toyota A-Trac, которая фактически имитировала дифференциал с блокировкой для лучшего сцепления с дорогой. И по крайней мере на бумаге FJ мог бы сравниться с Jeep Wrangler.

В наши дни FJ является культовой классикой - попытка найти хорошо сохранившийся подержанный экземпляр за приличную цену является непростой задачей. Но слухи о его возрождении ходят уже несколько лет. Автопроизводитель может наконец-то быть готов новую версию или использовать ее как отправную точку для совершенно новой модели.

Как будет называться?

Непонятно, будет ли этот новый внедорожник на самом деле использовать название "FJ Cruiser". Учитывая то, что название кануло в Лету в 2014 году, это, конечно, возможно. Однако Toyota могла использовать название "Круизер" по-другому.

Концепт внедорожника, который мы видели в 2021 году, назывался "Compact Cruiser EV". Табличка Compact Cruiser может остаться, но заявка на торговую марку Land Cruiser FJ от ноября 2023 свидетельствует о том, что Toyota по крайней мере хочет сохранить FJ в своем портфолио.

Главный брендинговый директор Toyota Саймон Хамфрис сказал в прошлом году, что они хотят сделать Cruiser "более доступным" и "достижимым для еще большего количества людей во всем мире", сохраняя при этом актуальность. Маленький Land Cruiser FJ мог бы помочь в этом.

Что под капотом?

Концепт Compact Cruiser EV, который дебютировал в декабре 2021 года, имел полностью электрическую силовую установку. Но это кажется маловероятным после того, как в 2022 году появились сообщения о том, что автопроизводитель прекратил разработку указанной концепции.

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Но в 2023 году другой отчет предположил, что возрождение FJ дебютирует с бензиновыми и гибридными силовыми агрегатами. Электрическая версия с аккумулятором появится позже, поскольку Toyota отказывается от выпуска новых электромобилей на зарождающемся рынке,.

Новый Land Cruiser и пикап Tacoma используют один и тот же 2,4-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, который в LC развивает до 326 л.с. У Toyota есть целый арсенал небольших двигателей, которые могли бы пробиться под капот нового FJ, но turbo 2.4 кажется вероятным кандидатом.

Как будет выглядеть?

Единственное тизерное изображение, предназначенное для предварительного просмотра нового внедорожника, выглядит маленьким и квадратным. Хотя, кажется, он не имеет такого же клиренса, как FJ Cruiser. Вместо этого он позаимствовал больше элементов стиля от Compact Cruiser EV.

Компактный крейсер EV был бы хорошей отправной точкой для нового дизайна FJ; он имеет агрессивные прямоугольные пропорции и ретро-элементы, включая полный логотип Toyota на решетке радиатора и заднем бампере. Визуализация (изображение выше) предусматривает новый FJ на базе компактного круизера.

На какой платформе будет построен?

Хотя маленький, квадратный и доступный внедорожник, безусловно, звучит захватывающе, до сих пор непонятно, как Toyota планирует построить такую модель. В портфолио бренда нет компактной внедорожной платформы, которая бы подошла для такого авто.

В предыдущих отчетах говорилось о том, что новый FJ может работать на архитектуре TNGA-F, которую используют все новые LC, Tacoma и Tundra. Но недавние слухи говорили, что Toyota может вместо этого принять ту же платформу, которая лежит в основе пикапа стоимостью 13 000 долларов, который она выпустила в прошлом году в Таиланде.

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Обычный кузов может стать веселым внедорожником, но потребители в США вряд ли захотят что-то такое маленькое и дешевое. Его нужно сделать более дружественным для американских дорог.

Сколько будет стоить?

Если Toyota серьезно настроена сделать табличку Land Cruiser доступной, меньшая версия, конечно, стоила бы дешевле. Land Cruiser 2024 года выпуска стартует от 57 000 долларов США, оставляя достаточно места для чего-то более доступного в ассортименте.

Когда поступит в продажу?

В том же отчете, в котором говорилось, что новая модель будет иметь общую платформу с пикапом Hilux Champ, также говорится, что внедорожник поступит в производство в ноябре. Это всего через шесть месяцев и вполне возможно. Но Toyota не сообщила ничего официального, поэтому нам придется подождать, пока появятся более конкретные детали, чтобы знать, станет ли реальностью теневой тизер прошлого августа.