Появление полностью электрического пикапа Toyota может быть даже раньше, чем ожидалось, поскольку японский конкурент Isuzu собирается показать свой электрический pickup truck уже этой весной.

Скорее всего, Toyota выпустит электрический пикап Hilux до конца 2025 года. Сейчас Hilux является одним из самых продаваемых пикапов в мире. Он производится в шести странах и продается в 180 странах.

Уместно получить еще и полностью электрическую версию. В декабре появился электрифицированный Hilux Hybrid 48V с 2,8-литровым дизельным двигателем. Обновление обеспечило скромное повышение топливной эффективности на 5%. Но на повестке дня все-таки электрическая версия.

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Выступая перед журналистами во время Бангкокского международного автосалона, президент Toyota Thailand Нориаки Камашита сказал, что Hilux EV будет готов к концу следующего года. А до того времени будут продаваться различные модели с классическими двигателями. Несмотря на то, что электромобили быстро завоевывают долю рынка в регионе, Toyota планирует продать в этом году в Таиланде 250 000 автомобилей.

Электрический пикап Toyota HiLux BEV. Фото: Toyota

И хотя японские автопроизводители Toyota и Nissan доминируют на рынке Таиланда, новые электрические модели постепенно крадут импульс продаж и вытесняют дизельные версии с рынка. Правительство Таиланда стремится, чтобы к концу десятилетия 30% автомобилей, произведенных в стране, были электрическими.

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Сейчас же на том рынке в продажах электромобилей властвует BYD, который в прошлом году продал там 19 200 машин. Останавливаться на достигнутом он не собирается, о чем свидетельствует запуск в Таиланде на прошлой неделе пробного производства Atto 3. Уже в апреле планируется начать серийный выпуск электромобилей. До конца года BYD намерен довести объем производства тайской фабрики до 150 000 автомобилей.

Концепт Toyota Hilux Revo BEV. Фото: Toyota

На этот перспективный рынок нацелена и компания Isuzu. Её президент Шинсуке Минами заявил, что в будущем автопроизводитель "планирует производить пикап BEV в Таиланде". А пока их электрический пикап готовится к премьере на международном автосалоне в Бангкоке.

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Несмотря на то, что концепт Hilux Revo BEV был представлен в Таиланде в 2022 году, с тех пор мало что было выпущено. Электрический грузовик Toyota был замечен во время испытаний в Австралии в октябре, но комментарии руководителей показали, что электромобиль еще не готов к серийному производству.

Электрический пикап Isuzu D-MAX.фото: Isuzu

Эксперты считают, что конкуренция со стороны Isuzu и китайских автопроизводителей, в т.ч. BYD, подтолкнет Toyota к скорейшему выпуску электрического пикапа.