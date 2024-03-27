Поява повністю електричного пікапа Toyota може бути навіть раніше, ніж очікувалося, оскільки японський конкурент Isuzu збирається показати свій електричний pickup truck вже цієї весни.

Швидше за все, Toyota випустить електричний пікап Hilux до кінця 2025 року. Наразі Hilux є одним із найбільш продаваних пікапів у світі. Він виробляється в шести країнах та продається в 180 країнах.

Доречно мати ще й повністю електричну версію. У грудні з’явився електрифікований Hilux Hybrid 48V з 2,8-літровим дизельним двигуном. Оновлення забезпечило скромне підвищення паливної ефективності на 5%. Але на порядку денному все-таки електрична версія.

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Виступаючи перед журналістами під час Бангкокського міжнародного автосалону, президент Toyota Thailand Норіакі Камашіта сказав, що Hilux EV буде готовий до кінця наступного року. А до того часу будуть продаватися різні моделі з класичними двигунами. Попри те, що електромобілі швидко завойовують частку ринку в регіоні, Toyota планує продати цього року в Таїланді 250 000 автомобілів.

Електричний пікап Toyota HiLux BEV. Фото: Toyota

І хоча японські автовиробники Toyota і Nissan домінують на ринку Таїланду, нові електричні моделі поступово крадуть імпульс продажів і витісняють дизельні версії з ринку. Уряд Таїланду прагне, щоб до кінця десятиліття 30% автомобілів, вироблених у країні, були електричними.

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Нині ж на тому ринку в продажах електромобілів володарює BYD, який торік продав там 19 200 машин. Зупинятися на досягнутому він не збирається, про що свідчить запуск у Таїланді на минулому тижні пробного виробництва Atto 3. Уже у квітні планується розпочати серійний випуск електромобілів. До кінця року BYD має намір довести обсяг виробництва тайської фабрики до 150 000 автомобілів.

​​​​Концепт Toyota Hilux Revo BEV. Фото: Toyota

На цей перспективний ринок націлена і компанія Isuzu. Її президент Шінсуке Мінамі заявив, що в майбутньому автовиробник "планує виробляти пікап BEV у Таїланді". А поки їх електричний пікап готується до прем’єри на міжнародному автосалоні в Бангкоку.

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Попри те, що концепт Hilux Revo BEV був представлений у Таїланді в 2022 році, з того часу мало що було випущено. Електрична вантажівка Toyota була помічена під час випробувань в Австралії ув жовтні, але коментарі керівників показали, що електромобіль ще не готовий до серійного виробництва.

Електричний пікап Isuzu D-MAX.Фото: Isuzu

Експерти вважають, що конкуренція з боку Isuzu та китайських автовиробників, у т.ч. BYD, підштовхне Toyota до найшвидшого випуску електричного пікапа.