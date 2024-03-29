Наступним позашляховиком Toyota може стати відроджений компактний FJ Cruiser. Офіційної інформації про нього небагато, але припущень якім він може бути – вдосталь.

Під час дебюту Land Cruiser 2024 у серпні минулого року Toyota ненадовго показала силует ще одного квадратного позашляховика. Це може бути новий FJ Cruiser або принаймні менший позашляховик із назвою Cruiser. Відтоді Toyota не згадувала про таку модель, але продовжують з’являтися натяки того, що може бути меншим LC для любителів бездоріжжя — принаймні ми сподіваємось на це.

Читайте також: Toyota може випустити новий FJ Cruiser на базі бюджетного пікапа

Існує велика ймовірність того, що незабаром з’явиться новий FJ Cruiser або подібний компактний позашляховик. Ось що ми знаємо.

Раніше FJ Cruiser був позашляховиком, який Toyota продавала в США в період з 2007 по 2014 рік. Він мав ретро-стиль і фірмовий білий дах у більшості випадків. Оснащений 4,0-літровим двигуном V-6, FJ мав 239 кінських сил між 2007 і 2009 роками і прокачався до 260 кінських сил до кінця свого життєвого циклу.

FJ пропонувався з п’ятиступінчастою автоматичною або шестиступінчастою механічною коробкою передач, і він мав стандартний повний привід із передовою системою контролю тяги Toyota A-Trac, яка фактично імітувала диференціал із блокуванням для кращого зчеплення з дорогою. І принаймні на папері FJ міг би зрівнятися з Jeep Wrangler.

У наші дні FJ є культовою класикою — спроба знайти добре збережений вживаний екземпляр за пристойну ціну є непростим завданням. Але чутки про його відродження ходять уже кілька років. Автовиробник може нарешті бути готовий нову версію або використовувати її як відправну точку для абсолютно нової моделі.

Як буде називатися?

Незрозуміло, чи буде цей новий позашляховик насправді використовувати назву «FJ Cruiser». З огляду на те, що назва залишила США в 2014 році, це, звичайно, можливо. Однак Toyota могла використовувати назву «Круїзер» по-іншому.

Концепт позашляховика, який ми бачили у 2021 році, мав назву «Compact Cruiser EV». Табличка Compact Cruiser може залишитися, але заявка на торгову марку Land Cruiser FJ від листопада 2023 року свідчить про те, що Toyota принаймні хоче зберегти FJ у своєму портфоліо.

Головний брендинговий директор Toyota Саймон Хамфріс сказав минулого року, що вони хочуть зробити Cruiser «доступнішим» і «досяжним для ще більшої кількості людей у всьому світі», зберігаючи при цьому актуальність. Маленький Land Cruiser FJ міг би допомогти в цьому.

Що під капотом?

Концепт Compact Cruiser EV, який дебютував у грудні 2021 року, мав повністю електричну силову установку. Але це здається малоймовірним після того, як у 2022 році з’явилися повідомлення про те, що автовиробник припинив розробку зазначеної концепції.

Читайте також: Toyota готує електричний пікап Hilux

Але в 2023 році інший звіт припустив, що відродження FJ дебютує з бензиновими та гібридними силовими агрегатами. Електрична версія з акумулятором з’явиться пізніше, оскільки Toyota відмовляється від випуску нових електромобілів на ринку, що зароджується.

Новий Land Cruiser і пікап Tacoma використовують один і той же 2,4-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом, який в LC розвиває до 326 к.с. У Toyota є цілий арсенал невеликих двигунів, які могли б пробитися під капот нового FJ, але turbo 2.4 здається ймовірним кандидатом.

Як буде виглядати?

Єдине тизерне зображення, призначене для попереднього перегляду нового позашляховика, виглядає маленьким і квадратним. Хоча, здається, він не має такого ж кліренсу, як FJ Cruiser. Натомість він запозичив більше елементів стилю від Compact Cruiser EV.

Компактний крейсер EV був би гарною відправною точкою для нового дизайну FJ; він має агресивні прямокутні пропорції та ретро-елементи, включаючи повний логотип Toyota на решітці радіатора та задньому бампері. Візуалізація (зображення вище) передбачає новий FJ на базі компактного круїзера.

На якій платформі буде побудований?

Хоча маленький, квадратний та доступний позашляховик, безумовно, звучить захоплююче, досі незрозуміло, як Toyota планує побудувати таку модель. В портфоліо бренду не має компактної позашляхової платформи, яка б підійшла для такого авто.

У попередніх звітах говорилося про те, що новий FJ може працювати на архітектурі TNGA-F, яку використовують усі нові LC, Tacoma та Tundra. Але нещодавні чутки говорили, що Toyota може натомість прийняти ту саму платформу, яка лежить в основі пікапа вартістю 13 000 доларів, який вона випустила минулого року в Таїланді.

Читайте також: Toyota випустила перший гібридно-дизельний Hilux Hybrid 48V: що змінилось

Звичайний кузов може стати веселим позашляховиком, але споживачі в США навряд чи захочуть щось таке маленьке та дешеве. Його потрібно зробити більш дружнім для американських доріг.

Скільки буде коштувати?

Якщо Toyota серйозно налаштована зробити табличку Land Cruiser доступнішою, менша версія, звичайно, коштувала б дешевше. Land Cruiser 2024 року випуску стартує від 57 000 доларів США, залишаючи достатньо місця для чогось більш доступного в асортименті.

Коли поступить у продаж?

У тому ж звіті, в якому говорилося, що нова модель матиме спільну платформу з пікапом Hilux Champ, також говориться, що позашляховик надійде у виробництво в листопаді. Це лише через шість місяців і цілком можливо. Але Toyota не повідомила нічого офіційного, тому нам доведеться зачекати, поки з’являться більш конкретні деталі, щоб знати, чи стане реальністю тіньовий тизер минулого серпня.