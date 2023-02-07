Имея в распоряжении толщиномер, понять, что подержанная машина была в аварии, часто не так уж сложно. Настоящее мастерство знатока кузовного дела состоит в том, чтобы на основании замеров слоев ЛКП составить всю картину повреждения. Того самого, следы которого были тщательно замаскированы еще пять – десять лет назад.

Опытный автомобилист понимает, что повреждение кузова в результате ДТП – не всегда причина отказываться от покупки подержанной машины. Тем более, если авария была пустяковая, а по другим статьям машина "просто огонь!".

Когда толщина ЛКП измеряется несколькими сотнями микрон, речь идет уже не о перекраске, а о ремонте с рихтовкой и шпаклеванием.

Но разве можно выяснить характер старого происшествия, если место контакта давно зашпаклевано и окрашено? Не всегда, но можно! Однако, кроме толщиномера нужно немного знаний, которыми портал "Авто 24" готов поделиться с вами.

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Слой краски разной толщины – это нормально?

Бівает, что да. Ибо разные детали кузова могут с завода иметь разную толщину краски, и разница бывает в пределах 30 – 40 микрон. Но толщина слоя не может измениться ступенчато, четко по границе соседних деталей, потому что на заводе кузов окрашивают обычно в собранном виде и изменение количества краски происходит более или менее плавно. А вот во время ремонта как раз резкое отличие весьма вероятно (но не обязательно), потому что неповрежденную соседнюю деталь либо заклеивают пленкой от попадания свежей краски, либо битую деталь окрашивают отдельно от кузова.

Царапины и кратеры

Царапины и локальные вмятины можно относительно просто идентифицировать. Если продвигаться толщиномером от края ремонтируемого места к его “эпицентру”, можно нащупать плавное нарастание толщины, а затем так же ее плавное уменьшение. Просканировав таким образом деталь в нескольких направлениях, можно составить представление о размере царапины (вмятины) и ее расположении.

Имея хороший толщиномер и минимальный опыт, контуры и глубину повреждения можно определить и после его ремонта.

При этом учтите, что, как правило, подобные небольшие повреждения после рихтовки, шпаклевки и подкраски укрывают лаком по всей поверхности детали, что добавляет к покрытию ровный слой в 40 – 50 мкм. Зная это, можно вычислить толщину самой шпатлевки. И вообще, чем тоньше слой материалов на металле поврежденной детали, тем меньше была "травма".

Силовые элементы кузова

Повреждение на лонжеронах и порогах тоже маскируют – следы вварки новых фрагментов, устранение морщин. В принципе, слой шпатлевки здесь тоже можно обнаружить, но для этого требуется определенный опыт подобных разбирательств именно с деталями силовой структуры.

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А если деталь заменили всю?

Допустим, помятую деталь не рихтовали с последующей шпатлевкой и покраской, а заменили новой. Но это не означает, что в таком случае нет никаких следов. Во-первых, даже замененную полностью кузовную деталь перед покраской все равно шпаклюют, хотя и совсем тонким слоем. Во вторых, нужно искать другие признаки ремонта: несколько иной оттенок краски, отклонение зазоров между деталями, неровная лента герметика, следы инструмента на болтах крепления самой детали или на закрепленных на ней фонарах, молдингах, шильдиках.

С таким повреждением можно обойтись без полной перекраски двери, но обнаружить эту подкраску будет вполне реально.

А если машину обрабатывали жидкой керамикой?

Подобные полироли действительно прибавляют толщины поверхности кузова, но они дают слой порядка 10 микрон. Хороший прибор их зафиксирует, но поскольку эта цифра укладывается в погрешность (величина расхождения) заводского покрытия на одной поверхности, то нанокерамику и прочее можно не считать.

Что значит толстый слой ЛКП на стойках крыши и в дверных проемах?

Эти зоны нужно проверять с особым усердием, потому что здесь мастера часто выполняют врезку новых деталей вместо серьезно поврежденных. Наличие здесь деталей с полостями не позволяет вывести металл идеально, так что приходится накладывать много шпаклевки. Это касается также зон вокруг колесных арок.

Ничего не значит

В проемах двери слой намного тоньше внешних поверхностей. Почти всегда так и бывает с завода – производители таким образом экономят на краске.

На внутренних поверхностях краска имеет вид матовой. Это еще один способ сэкономить, здесь просто отсутствует лак.

Слой на крыше меньше, чем на других деталях кузова. У многих машин так оно и есть с завода, потому что крыша считается наименее уязвимой частью авто. При этом если крыша была повреждена и ремонтировалась, на ней будет шпатлевки гораздо больше, чем на других деталях, потому что "выводить" ее тяжелее всего.

Зоны около колесных арок почти никогда не получается восстанавливать без толстого слоя шпатлевки, потому что здесь нет доступа к обратной стороне детали.

Чуть толще 200 мкм слоя на некоторых “американцах”. Это достаточно частое явление, даже на крыше может быть столько краски.

Неодинаковая толщина на одной детали. Бывает, что производитель накладывает больше краски там, где наиболее вероятен ее интенсивный износ, и программирует покрасочных роботов на экономию там, где повреждения менее вероятны и менее заметны – например, в нижней части наружных панелей дверей.

Рекомендация Авто 24

Чтобы сделать однозначный вывод по истории кузова на основании данных только одного толщиномера, нужно несколько подготовиться. Желательно собрать данные о толщине заводского слоя ЛКП конкретной модели автомобиля, причем в идеале именно того цвета и того же года выпуска, что и интересующая вас машина. Ну и кроме того, требуются базовые знания по кузовному ремонту. Следует ознакомиться с основными принципами восстановления характерных повреждений после ДТП, точками и зонами, по которым мастера "членят" кузов, с методами рихтовки основных типов деталей. Это поможет понять логику изменения толщины покрытий, обнаруженных на деталях кузова, чтобы понять, что именно произошло с машиной в ее прошлом.

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