Что может украинский колесный робот-солдат "Ярость"

Дистанционно управляемая машина универсальная, может выполнять разного рода боевые и логистические задачи. Это подчеркивают в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники МО Украины.

Особое значение этот робот-солдат приобретает в ведении наблюдения и огневой поддержки действий украинских подразделений. Он незаметен в складках местности, хорошо и далеко видит даже в непогоду или ночью (см. ниже видео наших коллег из Militarnyi).

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Роботизированный комплекс "Ярость" уже прошел боевое испытание в реальных фронтовых условиях. Робот вооружен пулеметом калибра 7.62 и дополнительным оборудованием. Он легко обнаруживает и поражает цели как днем, так и ночью. НРК достаточно компактный – помещается в кузов военного пикапа, оснащен бесшумным электрическим двигателем.

Емкости аккумуляторов хватает на достаточно длительное время работы. НРК имеет высокий клиренс, что позволяет стабильно передвигаться по местности со сложным рельефом. При этом "Ярость" не реагирует на холод или жару, может работать в разных диапазонах температур.

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Оператор управляет комплексом с защищенной позиции, не подвергаясь опасности. Главная задача наземных роботов – усилить наши подразделения и заменить солдат на самых опасных участках.