Наземный беспилотный вездеход "Равлик" будет служить в армии

Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках универсальную мобильную платформу "Равлик" (Улитка) украинского производства.

Этот документ дает право не только для эксплуатации такого транспорта в боевых подразделениях, независимо от их ведомственной принадлежности, но позволяет его покупать за счет государственного бюджета.

Правда, о самой универсальной мобильной платформе "Равлик" в сообщении очень мало сказано: Минобороны по понятным причинам военного времени просторных описаний техники не дает – коротко сообщается факт и минимальное общее описание.

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Из сообщения понятно, что наземный роботизированный комплекс имеет украинское происхождение, разработан и изготовлен отечественными инженерами. Вес неизвестен, но сказано, что он легко транспортируется на автоприцепе.

Такой транспортер способен везти "несколько сотен килограммов груза или почти двухтонный прицеп". У него пыле- и влагозащищенная платформа, работающая в мороз и в жару.

Роботизированный наземный комплекс универсального применения "Улитка" маленький, но крепкий. Фото: сайт МО Украины

Транспортер имеет электрический привод от аккумулятора и практически бесшумный в режиме хода. Правда, о емкости батареи, мощность электродвигателя или запасе хода на одной зарядке не сообщается.

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"Благодаря конструктивным особенностям и внедрением современных инженерных решений "Равлик" без проблем преодолевает бездорожье, трясину, песчаные насыпи, неширокие канавы и невысокие вертикальные препятствия. Этого робота можно использовать как универсальную платформу для выполнения широкого спектра задач", – прокомментировал кодификацию роботизированного транспортера заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

У разработчиков относительно названия, вероятно, были веские основания: у ацтеков улитка была символом возрождения. В христианской культуре улитка также считалась символом возрождения, поскольку обладает способностью переживать зиму в земле и "воскресать" весной. Роботизированный вездеход "Улитка", очевидно, также из категории бессмертных и является хорошим знаком, что побуждает выдержать бремя войны и выйти в ней победителем.