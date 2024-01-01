Наземний безпілотний всюдихід "Равлик" служитиме у війську

Міноборони кодифікувало і допустило до експлуатації у військах універсальну мобільну платформу «Равлик» українського виробництва.

Цей документ дає право не тільки для експлуатації такого транспорту в бойових підрозділах, незалежно від їх відомчої належності, але дозволяє його купувати коштом державного бюджету.

Щоправда, про саму універсальну мобільну платформу "Равлик" у повідомленні дуже мало сказано: Міноборони зі зрозумілих причин воєнного часу просторих описів техніки не дає – коротко повідомляється факт й мінімальний загальний опис.

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З повідомлення зрозуміло, що наземний роботизований комплекс має українське походження, розроблений та виготовлений вітчизняними інженерами. Вага невідома, але сказано, що він легко транспортується на автопричепі.

Щодо вантажності, то такий транспортер спроможний везти "декілька сотень кілограмів вантажу або майже двотонний причіп". У нього пило- та вологозахищена платформа, що працює у мороз та у спеку.

Роботизований наземний комплекс універсального застосування "Равлик" маленький, але міцненький. Фото: сайт МО України

Транспортер має електричний привід від акумулятора і практично безшумний в режимі ходу. Щоправда, про місткість батареї, потужність електродвигуна чи запас ходу на одній зарядці не повідомляється.

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"Завдяки конструктивним особливостям та впровадженням сучасних інженерних рішень «Равлик» без проблем долає бездоріжжя, трясовину, піщані насипи, неширокі канави та невисокі вертикальні перешкоди. Цього робота можна використовувати як універсальну платформу для виконання широкого спектра завдань", – прокоментував кодифікацією роботизованого транспортера заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

У розробників щодо назви, ймовірно, були вагомі підстави: в ацтеків равлик був символом відродження. У християнській культурі равлик також вважався символом відродження, оскільки має здатність переживати зиму в землі та "воскресати" навесні. Роботизований всюдихід "Равлик", вочевидь, також із категорії невмирущих і є добрим знаком, що спонукає витримати тягар війни та вийти у ній переможцем.