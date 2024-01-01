Що може український колісний робот-солдат "Лють"

Дистанційно керована машина універсальна, може виконувати різного роду бойові та логістичні завдання. На цьому наголошують у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки МО України.

Особливого значення цей робот-солдат набуває у веденні спостереження та вогневої підтримки дій українських підрозділів. Він непомітний у складках місцевості й добре та далеко бачить навіть у негоду чи вночі (див. нижче відео наших колег з Militarnyi).

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Роботизований комплекс "Лють" уже пройшов бойове випробування у реальних фронтових умовах. Робот озброєний кулеметом калібру 7.62 і додатковим обладнанням. Він легко виявляє та уражає цілі як удень, так і вночі. НРК досить компактний – поміщається у кузов військового пікапа, оснащений безшумним електричним двигуном.

Місткості акумуляторів вистачає на досить тривалий час роботи. НРК має досить високий кліренс, що дозволяє стабільно пересуватися по місцевості зі складним рельєфом. При цьому "Лють" не реагує на холод чи спеку, може працювати в різних діапазонах температур.

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Оператор керує комплексом із захищеної позиції, не наражаючись на небезпеку. Головне завдання наземних роботів – посилити наші підрозділи та замінити солдатів на найнебезпечніших ділянках.