Время от времени в потоке транспорта встречаются машины, у которых явно что-то не так с гармонией в экстерьере. "Авто 24" разбирался логикой непонятных образований на кузове тех или иных моделей.

В сознании большинства людей легковой автомобиль должен иметь так или иначе гладкий, симметричный облик с соблюдением пропорций, которые когда-то кто-то провозгласил классическими. То есть даже если модель совершенно неизвестна, мы понимаем, что в ее образе родное, а что чужеродное.

В мире автомобилей принято прятать все системы и агрегаты в кузов – но так выходит не всегда. Причем иногда механизмы намеренно выставляют напоказ.

Но ведь "артефакты", искажающие (по нашему непрофессиональному мнению) образ той или иной увиденной на дороге машины, на самом деле почему-то там появились. И как ни странно, очень часто к их появлению приложили руки дизайнеры – те самые, которые должны следить за чистотой стиля и гармонии. Собственно, есть несколько разных примеров.

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Коробка на окне

Очень характерный пример буквально с наших дней – загадочная коробка, пристроенная на окне модного внедорожника Land Rover Defender. Это была интрига, не растерявшая своего напряжения до сих пор, хотя с момента презентации модели прошло уже 3 года. Пристроенный сбоку аккуратный бокс стал настоящей изюминкой внедорожника нового поколения, и его предназначение до сих пор известно не всем. Тем более что он есть не на каждой машине.

Таинственный бокс на окне нового "Дефа" – внешний бардачок, полезный для настоящих путешественников. Стоит, между прочим, несколько сотен евро.

На самом деле это мини-багажник, отсек для хранения вещей, которые путешественнику желательно держать под рукой и с внешней стороны машины. Кто-то думает, что это будут грязные буксирные тросы и перчатки, кто-то уже приобрел этот волшебный бокс в комплекте с посудой для пикника. Словом, как для нас – вполне маркетинговая вещь, милая деталь, без которой вполне можно было бы обойтись. Но придумано хорошо, браво!

Нарост в стиле

Подобные непонятные нагромождения на стильных телах французских машин встречались во время Второй мировой войны. В оккупированной немцами Франции с осени 1939 г. было запрещено свободное движение по дорогам машин, работавших на бензине или дизтопливе. Выручали газогенераторы – устройства, которые “заправлялись” дровами и прямо на борту автомобиля производили из них горючий газ – на котором мог работать обычный бензиновый мотор. Газген сам по себе выглядел не очень привлекательно – громоздкая колонна собственно генератора, баллоны охладителя, два фильтра, вентилятор надува…

Наверное, это чудо могли сотворить только французы с их чувством стиля и производственными возможностями: сделать газген для авто красивым очень непросто.

Но французы научились прятать все это под более или менее привлекательные капоты, да при этом еще и частично встраивая газген в кузов машины. Так, с одной стороны, отсутствие кожухов на скорость не влияет, а с другой – благодаря этой "красоте" пользоваться машинами на дровах смогли гораздо более широкие круги населения. Ведь благодаря такой интеграции генераторов "дровяные" автомобили перестали быть техногенными чудовищами – гибридами с видом паровоза и ТЭЦ на колесах.

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Запаска для красоты

Считается, что первым такой трюк использовали дизайнеры Ford Motor Company для нового бренда Continental. Они создавали роскошное люксовое купе, которому требовался особый дизайн. Автомобиль Continental Mark II первого поколения (1956 г.) был тогда самым дорогим авто Америки с ценой $9 966 долларов ($100 811 на деньги 2022 г.).

Еще одна дизайнерская удача – превращение запаски в украшение. Или как минимум – в элемент особого стиля. Все началось с Ford Motor Company.

Под выпуклостью на корме действительно была запаска, она торчала вверх четко посреди проема багажника и мешала укладывать сумки и чемоданы. Но счастливым обладателям новинки (которых оказалось всего 3000 человек) это было безразлично, ведь главное, что машина выглядела круто. Как это было принято в ту пору, копировать идею запаски, которая выпячивается из-под крышки багажника, бросились другие бренды. И хотя термин Continental tire декоративная задняя запаска получила еще до Второй Мировой, на Mark II она получила второе дыхание. Среди них было немало вариантов, когда запаска на самом деле лежала в полу багажника, но бутафорская выштамповка все равно громоздилась на крышке.

Клюв на капоте

Если на капоте Subaru Impreza есть такое сооружение, которое, в зависимости от поколения, напоминает то ли горб, то ли клюв, то ли зев, значит, это Impreza WRX и ее 2,0-литровый оппозитник имеет турбонаддув. Дополнительный воздух нужен для лучшего охлаждения интеркулера – радиатора, подготавливающего воздух к принудительной закачке в горизонтально расположенные цилиндры Subaru. Собственно, прямо под этим заборником интеркуллер и расположен.

Несколько странная, немного стильная, порой выразительная – но всегда признак турбонадува под капотом. Речь о фирменной “ноздре” у Subaru Impreza.

Взяли от подлодки

Это шнорхель, он же шноркель – и примерно то же самое вы можете наблюдать не только у дорогих прокачанных внедорожников, но и на тракторах ХТЗ. А вообще девайс для забора воздуха в двигатели с поверхности над водой изобрели для подводников – чтобы субмарины могли заряжать от дизелей свои батареи, не всплывая полностью. Приблизительно через полвека это устройство пристроили к автомобилям, которые активно ездили по воде и грязи. У правильного фирменного шнорхеля форма канала просчитана так, что влага и пыль не попадут в двигатель даже в метель и в тропический ливень.

Труба, идущая от капота на уровень крыши, иногда бывает красивой. Но там, где шнорхель действительно нужен, красота далеко не на первом месте.

Так, если двигатель "хлебнет" воды, он остановится навсегда. Но если по-честному, вокруг нас ничтожно мало автомобилей, которые в повседневной жизни действительно могут зачерпнуть в свои цилиндры водички. Однако чего уж там – зато со шнорхелем красиво. Собственно, это можно сказать и о большинстве других устройств, которые не поместились в кузове легковушки и привлекают внимание своим беззастенчивым расположением за его пределами.

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