Довольно часто у автовладельцев появляются "лишние" колесные диски, чаще всего – стальные, перспектива дальнейшей ликвидности которых сомнительна. Но эти прочные металлические изделия можно превратить в нечто полезное, и мы сейчас поговорим об этом.

Говоря о колесных дисках как материале для изделий неавтомобильного назначения, следует понимать, что легкосплавные литые диски и диски стальные штампованные – две большие разницы. Легкосплавные, будучи в основном алюминиевыми, не такие твердые и прочные, к тому же – они боятся огня. В некоторых предлагаемых нами изделиях это может иметь значение.

Главное свойство колесных дисков в качестве материала для любительских изделий – толстый металл и конструктивная прочность

Буржуйка. Здесь прежде всего можно использовать тот факт, что штампованные диски имеют достаточно толстую сталь и цилиндрическую форму, которая вполне может стать основой для корпуса печки. Количество дисков и степень доработки каждого будет продиктована размерами печки и диска. Прежде, чем приступить, почитайте теорию построения буржуек как таковых, без привязки к дискам как конструкционному материалу.

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Мангал. Не все изделия, которые мы здесь показываем, можно считать мангалом, вероятно, некоторые – всего лишь культурно оформленное место для костра. Но главный принцип здесь даже проще, чем в случае с буржуйкой – диски помогут создать контролируемое ограниченное пространство для дров и пламени.

В зависимости от запаса свободного времени и фантазии автора мангал может быть и простым, и очень сложным, как с точки зрения дизайна, так и конструктивно

Диски-разварки. Из двух штампованных дисков можно сделать один с таким же дизайном, но гораздо шире. Понадобится болгарка или большой токарный станок и сварочный аппарат. Это тема в первую очередь для любителей тюнинга, но присмотритесь к данной идее внимательнее. Расширенные и надлежащим образом оформленные стальные диски могут изменить стоковую машину более радикально, чем банальное, давно всем привычное “литье”. Особенно, если вашей машине будут подходить хромированные колпаки и высокий профиль резины.

При условии соблюдения правил безопасности диски-разварки могут стать эффектным средством для изменения внешность машины

Клумба. Порадуйте вашу жену – пусть она увидит, что какая-то часть машины может стать полезной для домашнего хозяйства. Здесь можно использовать легкосплавный диск, который помимо прочего более привлекательный с декоративной точки зрения. И хранятся алюминиевые старые диски лучше, чем стальные, поскольку практически не ржавеют. Это обстоятельство будет иметь значение и при подготовке клумбы, и в дальнейшем ее "эксплуатации", – возможно, вам не придется ее красить.

Одно из преимуществ такой клумбы – возможность передвигать ее при необходимости

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Катушка для шланга. Еще одна полезная вещь для сада-огорода или дачи. Главное – подобрать наименее поврежденный диск, лучше легкосплавный (по вышеуказанным причинам). Причем не обязательно крепить колесо так, чтобы оно вращалось, так как шланг иногда бывает легче наматывать на неподвижную "катушку".

Очень полезная вещь – катушка для шланга, из которого поливают клумбы и моют машину. С ней шланг будет жить дольше, а нервы пользователя останутся более крепкими

Стол. Такая мебель подойдет не для каждого интерьера, но почему бы не обустроить хотя бы одну комнату в автомобильной стилистике? Учтите, что изготовить стеклянную – да еще и круглую – столешницу самостоятельно вам не удастся, а мебельные фирмы, работающие со стеклом, есть не в каждом городе.

Для мебели из старых колес лучше брать легкосплавные диски изысканного дизайна

Гаражный упор. Если вы работаете с автомобилем в гараже часто и настойчиво, вы наверное используете какие-то пеньки или кирпичи. Но для собственной безопасности, и для визуального удовольствия стоит потратить день и изготовить одну-две таких надежных подставки.

К сожалению, соображения безопасности не всегда доминируют в гаражной повседневной жизни, и изделия из старых дисков могут улучшить ситуацию

Рекомендация Авто24

Проектируя определенное изделие из колесных дисков, помните не только о дизайне, но и о безопасности. Ведь, во-первых, сам диск – деталь тяжелая, к тому же – круглая, то есть такая, которую трудно зафиксировать. Следовательно, диск может банально нанести травмы, упав или покатившись на вас или окружающих. Во-вторых, если вы будете делать из диска печь, мангал или что-то другое для "работы" с огнем, заранее продумайте ваш проект с точки зрения пожарной безопасности и защиты от ожогов. Например, готовая конструкция должна быть термостойкой, надежно устанавливаться на любой поверхности, а подвижные части (дверцы, экраны, щитки) – фиксироваться в рабочем положении.

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