Доволі часто у автовласників з’являються "зайві" колісні диски, найчастіше – сталеві, перспектива подальшої ліквідності яких сумнівна. Але ці міцні металеві вироби можна перетворити на дещо корисне, і ми зараз поговоримо про це.

Говорячи про колісні диски як матеріал для виробів неавтомобільного призначення, слід розуміти, що легкосплавні литі диски і диски сталеві штамповані – дві великі різниці. Легкосплавні, будучи здебільшого алюмінієвими, не такі тверді і міцні, до того ж – вони бояться вогню. В деяких запропонованих нами виробах це може мати значення.

Головна властивість колісних дисків як матеріалу для аматорських виробів – товстий метал і конструктивна міцність

Буржуйка. Тут перш за можна використати той факт, що штамповані диски мають доволі товсту сталь і циліндричну форму, яка цілком може стати основою для корпусу пічки. Кількість дисків і ступінь доопрацювання кожного буде продиктована розмірами пічки і диску. Перш ніж приступити, почитайте теорію побудови буржуйок як таких, без прив’язки до дисків як конструкційного матеріалу.

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Мангал. Не всі вироби, які ми тут показуємо, можна вважати мангалом, мабуть, деякі – всього лише культурно оформлене місце для багаття. Але головний принцип тут навіть простіше, ніж у випадку з буржуйкою – диски допоможуть створити контрольований обмеженний простір для дров і полум’я.

В залежності від запасу вільного часу і фантазії автора мангал може бути і простим, і дуже складним, як точки зору дизайну, так і конструктивно

Диски-розварки. З двох штампованих дисків можна зробити один з таким самим дизайном, але набагато ширший. Знадобиться болгарка або великий токарний верстат і зварювальний апарат. Це тема в першу чергу для любителів тюнінгу, але придивіться до даної ідеї уважніше. Розширені і належним чином оформлені сталеві диски можуть змінити стокову машину більш радикально, ніж банальне, давно усім звичне “лиття”. Особливо, якщо вашій машині пасуватимуть хромовані ковпаки і високий профіль гуми.

За умови дотримання правил безпеки диски-розварки можуть стати ефектним засобом змінити зовнішність машини

Клумба. Порадуйте вашу дружину – нехай вона побачить, що якась частина автівки може стати корисною для домашнього господарства. Тут можна використати легкосплавний диск, який крім іншого більш привабливий з декоративної точки зору. Та й зберігаються алюмінієві старі диски краще, ніж сталеві, оскільки практично не іржавіють. Ця обставина матиме значення і під час підготовки клумби, і в подальшій її “експлуатації”, – можливо, вам не доведеться її фарбувати.

Одна з переваг такої клумби – можливість пересувати її за потреби

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Катушка для шланга Ще одна корисна річ для саду-городу або дачі. Головне – підібрати найменш пошкоджений диск, краще легкосплавний (з вищевказаних причин). Причому не обов’язково кріпити колесо так, щоб воно оберталося, адже шланг іноді буває легше намотувати на нерухому “котушку”.

Дуже корисна річ – котушка для шлангу, з якого поливають клумби і миють машину. З нею шланг буде жити довше, а нерви користувача – міцінішими

Стіл. Такі меблі пасуватимуть не для кожного інтер’єру, але чому б не підпорядкувати хоча б одну кімнату автомобільній стилістиці? Врахуйте, що виготовити скляну – та ще й круглу – стільницю самотужки вам не вдасться, а меблеві фірми, що працюють зі склом, є не в кожному місті.

Для меблів із старих коліс краще брати легкосплавні диски вишуканого дизайну

Гаражний упор. Якщо ви працюєте з автомобілем у гаражі часто і наполегливо, ви, напевне, використовуєте якісь пеньки або цеглини. Але ж для власної безпеки, та й для візуального задоволення варто витратити день і виготовити одну-дві таких надійних підставки.

На жаль, міркування безпеки не завжди домінують в гаражному повсякденні, і вироби зі старих дисків можуть поліпшити ситуацію

Рекомендація Авто24

Проектуючи певний виріб з колісних дисків, пам’ятайте не лише про дизайн, а й про безпеку. Адже, по-перше, сам диск – деталь важка, до того ж – кругла, тобто така, яку важко зафіксувати. Тобто диск може банально завдати травм, впавши або покотившись на вас або оточуючих. По-друге, якщо ви будете виготовляти з диска піч, мангал або щось інше для “роботи” з вогнем, заздалегідь продумайте ваш проект з точки зору пожежної безпеки та захисту від опіків. Наприклад, готова конструкція має бути термостійкою, надійно встановлюватися на будь-якій поверхні, а рухомі частини (дверцята, екрани, щитки) – фіксуватись у робочому положенні.

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