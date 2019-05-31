В Украине уже несколько месяцев работает "электронный кабинет водителя" – он-лайн сервис с помощью которого можно значительно уменьшить количество визитов в сервисные центры МВД (бывшие МРЭО).

В электронном кабинете можно узнать информацию о:

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- транспортных средствах, находящихся в собственности водителя (технические характеристики, право собственности, история автомобиля);

- выданных водителю национальных и международных водительских удостоверениях;

- наличии штрафов полиции с возможностью оплатить их через кабинет;

- истории любого автомобиля по VIN-коду, его технические характеристики и последнюю операцию с этим транспортным средством;

- наличии запретов на продажу или обременений на собственное транспортное средство (пребывание в залоге банка).

В электронном кабинете можно:

- записаться в электронную очередь в сервисные центры МВД;

- заказать индивидуальный номерной знак и проверить наличие доступных знаков;

Онлайн-сервис доступен на сайте e-driver.hsc.gov.ua.

Также в кабинете есть отдельная платная услуга – “Проверка автомобиля”, а именно за 45,68 грн. можно получить информацию о количестве предыдущих владельцев, участии авто в ДТП, прохождении технического осмотра, наличии запретов на продажу или обременения, страхования.

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Водитель может бесплатно записаться на подписку на информацию о новых штрафах и обременениях. Информация будет поступать на электронную почту водителя.