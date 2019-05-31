В Україні вже кілька місяців працює "електронний кабінет водія" - он-лайн сервіс за допомогою якого можна значно зменшити кількість візитів в сервісні центри МВС (бувші МРЕВ).

У електронному кабінеті можна дізнатися інформацію про:

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- транспортні засоби, які перебувають у власності водія (технічні характеристики, право власності, історія автомобіля);

- видані водію національні та міжнародні водійські посвідчення;

- наявність штрафів поліції з можливістю оплатити їх через кабінет;

- історію будь-якого автомобіля за VIN-кодом, його технічні характеристики та останню операцію з цим транспортним засобом;

- наявність заборон на продаж чи обтяжень на власний транспортний засіб (перебування у заставі банку).

В електронному кабінеті також можна:

- записатися в електронну чергу до сервісних центрів МВС;

- замовити індивідуальний номерний знак та перевірити наявність доступних знаків;

Онлайн-сервіс доступний на сайті e-driver.hsc.gov.ua.

Також в кабінеті є окрема платна послуга – «Перевірка автомобіля», а саме за 45,68 грн. можна отримати інформацію про кількість попередніх власників, участь авто у ДТП, проходження технічного огляду, наявність заборони на продаж або обтяжень, страхування тощо.

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Водій може безкоштовно записатись на підписку на інформацію про нові штрафи та обтяження. Інформація буде надходити на електронну пошту водія.