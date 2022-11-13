Техническое совершенство современных автомобилей подняло на новый уровень не только их комфорт и динамику, но и требования к расходным материалам. Причем речь идет не только о таких важных вещах, как топливо и масло.

Новоиспеченные пользователи авто последних поколений, не имеющие опыта эксплуатации иномарок высокого класса (а таких в Украине в последнее время стало больше), должны быть готовы заливать автохимию даже в те бачки, куда они привыкли лить обычную воду.

Жидкости, рекомендованные для автомобилей последних поколений, могут стоить недешево, поэтому у владельцев с ограниченным бюджетом возникает желание сэкономить.

Читайте также: Пять мифов о ТОСОЛе: как выбрать антифриз

Выходит так, что владельцам современных авто приходится использовать специальные жидкости там, где раньше обходились водой. На первый взгляд это не обязательно, но "Авто 24" хочет отметить то, что действительно экономия на качественных средствах для современных авто рано или поздно вылезет боком.

Антифриз

Лить воду в радиатор стали считать вредным еще несколько поколений автомобилей назад. Но по разным причинам мы часто игнорировали это правило. Сегодняшние машины нуждаются исключительно в антифризе, во-первых, потому, что он смазывает подшипники насоса. Во-вторых, специальная охлаждающая жидкость, имея в своем составе эффективные ингибиторы, защищает от коррозии металлические детали двигателя.

Более того — многим нынешним моторам нужен "тосол" только определенного типа, иначе часть деталей, в частности алюминиевые, начнут корродировать.

В радиатор современных автомобилей даже летом нельзя лить воду: помпа не получит смазки, а некоторые детали будут ржаветь.

Незамерзайка

Старые автомобили имели систему охлаждения, приспособленную для использования воды даже зимой. Бачок располагали в теплом салоне, а если под капотом, то рядом с горячими частями двигателя, например, возле выхлопного коллектора. Трубопроводы к форсункам прокладывали тоже в теплой зоне, в частности под торпедо в салоне, также "в тепле" располагали и форсунки. Скажем, форсунки обогревались теплым воздухом двигателя еще на старом добром Daewoo Lanos.

Читайте также: Как выбирать жидкость омывателя для авто и что делать, если в бачке вода

Даже сам бачок с "омывайкой" был защищен от разрушения вследствие расширения льда — он имел вид мягкого пластикового мешка, за что их до сих пор называют "грелкой". Наконец бачок легко снимался с креплений, чтобы его можно было отогреть дома на батарее. Не боялись размерзания и насосы, их конструкция переносила образование льда и его обратную метаморфозу без последствий.

У современных машин помпа омывателя, если ее включить при замерзшем бачке, часто выходит из строя: горит моторчик или предохранитель, срезает штифт на валу крыльчатки. Поэтому других вариантов, кроме как использовать в холодный сезон незамерзающую жидкость для омывателя, нет.

Конструкторы современных авто и представить себе не могут, чтобы кто-то использовал в них воду вместо незамерзайки. А когда-то такая возможность закладывалась инженерами.

Силикон

Когда дверь примерзает к кузову, бывает проще оторвать ручку или порвать резиновый уплотнитель, чем попасть в салон или багажник. Раньше такое случалось нечасто: резинки крепились дальше от нижнего края и не увлажнялись так обильно, а ручки были металлическими и не оставались в руке, когда водитель отрывал дверь от кузова. Да и усилие отрыва было меньше, поскольку уплотнитель не был двойным, как у многих нынешних авто.

В настоящее время однозначно лучше подстраховаться, смазав перед началом зимы все резиновые уплотнители дверей и крышек специально предназначенной для этого силиконовой смазкой.

Антифог

Даже в изрядно потрепопанном виде современные иномарки не имеют случайных сквозняков в салоне. Не делают теперь и небольших форточек, работавших на вывод воздуха из машины "самотёком". Поэтому во влажные и морозные дни на окнах совреименных машин часто конденсируется вода: стекло потеет и водитель получает проблему в виде плохого обзора вокруг. Должна помогать кнопка "срочное распотевание", но при неисправном кондиционере она не спасает, да и действует в первую очередь на лобовое стекло.

Вытирать "туман" со стекла салфеткой — не дело, ведь иногда оно потеет просто мгновенно. Эффективное средство, даже при наличии кондиционера – препарат-антифог.

Поэтому водителю так важно иметь флакон жидкости, которая предотвращает оседание влаги на стекло – так называемый антифог, от fog (англ.) – туман. Рекомендуется наносить этот препарат на все окна салона, кроме одного наименее востребованного, например заднего левого: пусть вся влага собирается на нем.

Рекомендация "Авто 24"

Мировосприятие автомобилистов должно меняться вместе с техническим уровнем автомобилей, которые доминируют в общей массе подвижного состава. Наверное, вместе с увеличением количества моделей поколения 2010-х годов на дорогах Украины мы приучимся комплектовать их запчастями и материалами соответствующего качества. Но лучше понять это сразу, не дожидаясь “обучения” на своих и чужих ошибках.

Читайте также: Почему потеет стекло в салоне авто