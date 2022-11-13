Технічна досконалість сучасних автомобілів підняла на новий рівень не лише комфорт та динаміку, а й вимоги до витратних матеріалів. Причому йдеться не лише про такі важливі речі, як пальне та оливи…

Новоспечені користувачі авто останніх поколінь, які не мають досвіду експлуатації іномарок високого класу (а таких в Україні останнім часом побільшало), мають бути готові заливати автохімію навіть у ті бачки, до яких вони звикли лити звичайну воду.

Рідини, рекомендовані для автомобілів останніх поколінь, можуть коштувати недешево, тому у власників з обмеженим бюджетом виникає бажання зекономити.

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Виходить так, що власникам сучасних авто доводиться використовувати спеціальні рідини там, де раніше обходилися водою. На перший погляд це не обов’язково, але “Авто 24” хоче наголосити на тому, що у справді сучасних авто економія на якісних препаратах рано чи пізно вилізе боком.

Антифриз

Лити воду у радіатор почали вважати шкідливим ще кілька поколінь автомобілів тому. Але з різних причин ми часто ігнорували це правило. Сьогоднішні машини потребують виключно антифризу по-перше, тому, що він змащує підшипник насоса. По-друге, спеціальна охолоджувальна рідина, маючи у своєму складі ефективні інгібітори, захищає від корозії металеві деталі двигуна.

Ба більше того – багатьом нинішнім моторам потрібен “тосол” лише певного типу, інакше частина деталей – зокрема, алюмінієві – все одне почнуть іржавіти.

В радіатор сучасних автомобілів навіть улітку не можна лити воду: помпа не отримає змащування, а деякі деталі будуть іржавіти.

Незамерзайка

Старі автомобілі мали систему охолодження, пристосовану для використання води навіть узимку. Бачок розташовували в теплому салоні, а якщо під капотом, то поряд з гарячими частинами мотора, наприклад, біля вихлопного колектора. Трубопроводи до форсунок прокладали теж у теплій зоні, зокрема, під торпедо в салоні, так само “у теплі” розташовували і форсунки. Скажімо, форсунки обігрівалися теплим повітря двигуна ще на старому доброму Daewoo Lanos.

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Навіть сам бачок з “омивайкою” був захищений від руйнування внаслідок розширення льоду – він мав вигляд м’якого пластикового мішечка, за їх дотепер звуть “грілкою”. Нарешті, бачок легко знімався з кріплень, щоб його можна було відігріти вдома на батареї. Не боялися розмерзання і насоси, їхня конструкція переносила утворення в собі льоду та його зворотну метаморфозу без наслідків.

У сучасних машин помпа омивача, якщо її увімкнути при замерзлому бачку, часто виходить з ладу: “горить” моторчик або запобіжник, зрізає штифт на валу крильчатки. Тому іншого варіанту, як використовувати в холодний сезон незамерзаючу рідину для омивача, немає.

Конструктори сучасних авто і уявити собі не можуть, щоб хтось використовував у них воду замість “незамерзайки”. А колись така можливість закладалася інженерами.

Силікон

Коли двері примерзають до кузова, буває простіше відірвати ручку або порвати гумовий ущільнювач, ніж потрапити в салон чи багажник. Раніше таке траплялося нечасто: гумки кріпилися далі від нижнього краю і не намочувалися так рясно, а ручки були металевими і не залишилися в руці, коли водій відривав двері від кузову. Та й зусилля відриву було меншим, оскільки ущільнювач не був подвійним, як у багатьох теперішніх авто.

В наш час однозначно краще підстрахуватися, змастивши перед початком зими усі гумові ущільнювачі дверей та ляди спеціально призначеним для цього силіконовим мастилом.

Антитуман

Навіть у добряче підтоптаному вигляді сучасні іномарки не мають випадкових протягів у салоні. Не роблять тепер і невеличких кватирок, які працювали на виведення повітря з машини “самопливом”. Тому у вологі та морозні дні на вікнах у них часто конденсується вода: скло “пітніє” та водій отримує проблему у вигляді поганого огляду навколо. Має допомагати кнопка “термінове розпотівання”, але за несправного кондиціонера вона не рятує, та й діє в першу чергу на лобове скло.

Витирати “туман” зі скла серветкою – не діло, адже іноді воно пітніє просто миттєво. Ефективний спосіб, навіть за наявності кондиціонера – препарат-антитуман.

Тож так важливо водієві мати флакон рідини, яка запобігає осіданню вологи на скло – так званий антифог, від fog (англ.) – туман. Рекомендується наносити цей препарат на всі вікна салону, крім одного найменш затребуваного, наприклад, заднього лівого: нехай уся волога збирається на ньому.

Рекомендація “Авто 24”

Світосприйняття автомобілістів має змінюватись разом з технічним рівнем автомобілів, які домінують у загальній масі рухомого складу. Певно, разом зі збільшенням кількості моделей покоління 2010-х років на шляхах України ми привчимося комплектувати їх запчастинами та матеріалами відповідної якості. Але краще зрозуміти це відразу, не чекаючи навчання на своїх та чужих помилках.

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