Что нужно, чтобы зарегистрировать мопед

Все чаще на дорогах общего пользования можно увидеть мопеды, мотороллеры и другие двухколесные транспортные средства. Они популярны из-за низкой стоимости (по сравнению с автомобилями), экономичность в эксплуатации, удобство в управлении, отсутствие проблем с парковкой. Особенно это актуально в крупных городах.

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Ранее такие транспортные средства не нужно регистрировать и ими можно было управлять без водительского удостоверения на дорогах общего значения. Затем законы изменили. Итак, кто имеет право управлять такими двухколесными и как его зарегистрировать? У главном сервисном центре МВД дают ответы на актуальные вопросы.

Нужна ли регистрация

В соответствии с Законом Украины “О дорожном движении” обязательной государственной регистрации подлежат транспортные средства всех типов, которые предназначены для использования на дорогах общего пользования. Это касается автомобилей, автобусов, мотоциклов всех типов, прицепов, самоходных машин, мотоколясок, мопедов и тому подобное.

Так что же такое мопед и нуждается ли он в государственной регистрации?

Согласно пункту 1.10 Правил дорожного движения, утвержденных постановлением Кабинета Министров № 1306, мопед – это двухколесное транспортное средство, который имеет двигатель с рабочим объемом до 50 куб. см или электродвигатель мощностью до 4 кВт. Это означает, если мопед имеет указанные параметры, он подлежит обязательной государственной регистрации. Для того, чтобы управлять таким транспортным средством, необходимо иметь водительское удостоверение категории А1. Оно выдается гражданам, достигшим 16-летнего возраста после прохождения обучения в мотошколе и успешной сдачи экзаменов.

Для регистрации нового мопеда, приобретенного в Украине в автосалоне, необходимо обратиться в сервисный центр МВД. С собой нужно иметь

паспорт гражданина Украины с отметкой о месте регистрации или ID-карту (предоставляется вместе со справкой о месте жительства);

справку о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (ИНН);

доверенность (в случае обращения уполномоченного представителя).

договор купли-продажи;

сертификат соответствия;

таможенные документы.

Если транспортное средство было в использовании и ввезено из-за границы – необходимо регистрационный документ и акт экспертного исследования.

Стоимость услуги в сервисных центрах МВД для мопедов или отдельных их агрегатов составляет (с выдачей номерного знака) – 983 грн. В эту сумму входит: услуга – 350 грн, бланк свидетельства – 540 грн, номерной знак – 93 грн. Отдельно оплачивается услуга банка.