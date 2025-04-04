Що потрібно, аби зареєструвати мопед

Усе частіше на дорогах загального користування можна побачити мопеди, моторолери та інші двоколісні транспортні засоби. Вони популярні через низьку вартість (порівняно з автівками), економічність в експлуатації, зручність у керуванні, відсутність проблем з паркуванням. Особливо це актуально у великих містах.

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Раніше такі транспортні засоби не потрібно реєструвати та ними можна було керувати без посвідчення водія на дорогах загального значення. Потім закони змінили. Отже, хто має право керувати такими двоколісними та як його зареєструвати? У головному сервісному центрі МВС дають відповіді на актуальні питання.

Чи потрібна реєстрація

Відповідно до Закону України “Про дорожній рух” обов’язковій державній реєстрації підлягають транспортні засоби усіх типів, які призначені для використання на дорогах загального користування. Це стосується автомобілів, автобусів, мотоциклів усіх типів, причепів, самохідних машин, мотоколясок, мопедів тощо.

То що ж таке мопед та чи потребує він державної реєстрації?

Згідно з пунктом 1.10 Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів № 1306, мопед – це двоколісний транспортний засіб, який має двигун з робочим об’ємом до 50 куб. см або електродвигун потужністю до 4 кВт. Це означає, якщо мопед має зазначені параметри, він підлягає обов’язковій державній реєстрації. Для того, щоб керувати таким транспортним засобом, необхідно мати посвідчення водія категорії А1. Воно видається громадянам, які досягнули 16-річного віку після проходження навчання в мотошколі та успішного складання іспитів.

Для реєстрації нового мопеда, придбаного в Україні в автосалоні, необхідно звернутись до сервісного центру МВС. З собою потрібно мати

паспорт громадянина України з відміткою про місце реєстрації або ID-картку (надається разом з довідкою про місце проживання);

довідку про реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН);

довіреність (у разі звернення уповноваженого представника).

договір купівлі-продажу;

сертифікат відповідності;

митні документи.

Якщо транспортний засіб був у використанні та ввезений з-за кордону – необхідно реєстраційний документ та акт експертного дослідження.

Вартість послуги в сервісних центрах МВС для мопедів або окремих їх агрегатів становить (із видачею номерного знака) – 983 грн. У цю суму входить: послуга – 350 грн, бланк свідоцтва – 540 грн, номерний знак – 93 грн. Окремо сплачується послуга банку.