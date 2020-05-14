Часто штрафы за нарушение ПДД выносятся на бланках постановления, форма которой потеряла силу еще в 2018 году. Поэтому штрафы по таким постановлениях очень легко обжаловать.

Форма постановления о наложении административного взыскания по делу об административном правонарушении ПДД, зафиксированное не в автоматическом режиме утвержденной приказом МВД от 07.11.2015 №1395 "Об утверждении Инструкции по оформлению полицейскими материалов... " с изменениями, внесенными приказом 06.02.2020 №101, в приложении №5 к указанной Инструкции.

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В бланке постановления указано четкие номера пунктов и конкретные названия пунктов, которые указывают, что нужно заполнить при рассмотрении дела и наложении взыскания.

Согласно п.5 раздела IV Инструкции №1395 "Постановление составляется в письменной форме... или при наличии технической возможности в электронной форме в виде ленты, которая распечатывается с помощью специальных технических устройств, с указанием сведений, соответствующих пунктам постановления..., приведенной в приложении 5 к настоящей Инструкции".

Таким образом, применение инспектором формы постановления возможно лишь в случае, если номера и названия пунктов такого постановления соответствуют номерам и названиям пунктов формы постановления, утвержденной приложением №5 к указанной Инструкции.

В нарушение указанных норм полицейские выписывают постановления, в частности электронные, форма которых не соответствует по содержанию бланку постановления, утвержденной приложением №5 к указанной Инструкции, в частности нумерацией и содержанию пунктов.

Один пункт утвержденного образца постановления вообще отсутствует в электронном постановлении, а именно пункт №8 "Права по статье 268 КУоАП и срок обжалования по статье 289 КУоАП мне разъяснено (подпись лица, привлекаемого к административной ответственности)".

Для того, чтобы отличить форму действующего бланка от уже отмененного, нужно визуально проверить есть ли в нем в частности пункт №8 "Права по статье 268 КУоАП и срок обжалования по статье 289 КУоАП мне разъяснено". Отсутствие в частности этой строки в постановлении свидетельствует о том, что такое постановление выписано на бланке, который утратил силу еще в 2018 году и на сегодняшний день не является действительным.

Штраф за нарушение ПДД, вынесенный на основании постановления, которое по форме не соответствует утвержденному бланку постановления согласно приложению №5 к Инструкции №1395, является незаконным и подлежит отмене.

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