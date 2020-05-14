Часто штрафи за порушення ПДР виносяться на бланках постанови, форма якої втратила чинність ще у 2018 році. Тому штрафи щодо таких постанов дуже легко оскаржити.

Форма постанови про накладення адміністративного стягнення по справі про адмінправопорушення ПДР, зафіксоване не в автоматичному режимі, затверджена наказом МВС від 07.11.2015 №1395 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів …" із змінами, внесеними наказом 06.02.2020 №101, у додатку №5 до вказаної Інструкції.

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У бланку постанови вказано чіткі номери і конкретні назви пунктів, які вказують, що потрібно заповнити при розгляді справи та накладенні стягнення.

Відповідно до п.5 розділу IV Інструкції №1395 "Постанова складається у письмовій формі… або за наявності технічної можливості в електронній формі у вигляді стрічки, яка роздруковується за допомогою спеціальних технічних пристроїв, із зазначенням відомостей, що відповідають пунктам постанови…, наведеної у додатку 5 до цієї Інструкції".

Отже, застосування інспектором форми постанови можливе лише у випадку, якщо номери і назви пунктів такої постанови відповідають номерам і назвам пунктів форми постанови, затвердженої додатком №5 до вказаної Інструкції.

В порушення зазначених норм поліцейські виписують постанови, зокрема електронні, форма яких не відповідає за вмістом бланку постанови, затвердженої додатком №5 до вказаної Інструкції, зокрема нумерацією та змістом пунктів.

Один пункт затвердженого зразка постанови взагалі відсутній у електронній постанові, а саме пункт №8 "Права за статтею 268 КУпАП та строк оскарження за статтею 289 КУпАП мені роз’яснено (підпис особи, притягнутої до адміністративної відповідальності)".

Для того, щоб відрізнити форму діючого бланку від вже скасованого, потрібно візуально перевірити чи є в ньому пункт №8 "Права за статтею 268 КУпАП та строк оскарження за статтею 289 КУпАП мені роз’яснено". Відсутність цього рядка у постанові свідчить про те, що така постанова виписана на бланку, який втратив чинність ще у 2018 році і на сьогодні не дійсний.

Штраф за порушення ПДР, винесений на підставі постанови, яка за формою не відповідає затвердженому бланку постанови згідно з додатком №5 до Інструкції №1395, є незаконним та підлягає скасуванню.

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