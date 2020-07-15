За 12 лет владелец BMW E36 узнал все "болячки", которые у нее бывают.

В 90-х годах прошлого века эта машина произвела фурор на улице (она выпускалась с 1990 по 2000 годы). Прошло много лет, и теперь BMW 3 с кузовом Е36 кажется пережитком прошлого и растворилась в мощном потоке, который генерирует современный автопром. Однако машина не умерла, она стала классикой. Поэтому даже сейчас, когда мимо вас проезжает Е36 в ухоженном состоянии или в исполнении М3, вы невольно поворачиваете голову и провожаете ее взглядом. Этому есть логическое объяснение: концерну BMW удалось построить автомобиль, который во многом опередил свое время.

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Двигатели BMW E36 можно разделить на три категории: рядные атмосферные бензиновые моторы с четырьмя цилиндрами. Они лишают BMW E36 самого главного – эмоциональности. Следующая категория – два дизельных двигателя: рядная "четверка" и рядная "шестерка" тоже не заслуживают внимания драйверов "БМВ". Третья категория – самая драйверская: это рядные "шестерки" – М52 с объемом двигателя 2,8 л и М50, который считается более надежным.

О коррозии и кузовных деталях, электрике, подвеске и ее особенностях – смотрите в видео:

Напомним, владелец старой BMW M3 E36 поставил на свое авто "ноздри" от новой Х7.