За 12 років власник BMW E36 дізнався про всі "болячки", які в неї бувають.

В 90-х роках минулого століття ця машина викликала фурор на вулиці (вона випускалась з 1990 по 2000 роки). Пройшло багато років, і тепер BMW 3 з кузовом Е36 здається пережитком минулого і розчинилася в потужному потоці, який генерує сучасний автопром. Однак машина не вмерла, вона стала класикою. Тому навіть зараз, коли повз вас проїжджає Е36 в доглянутому стані або в виконанні М3, ви мимоволі повертаєте голову і проводжаєте її поглядом. Цьому є логічне пояснення: концерну BMW вдалося побудувати автомобіль, який багато в чому випередив свій час.

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Двигуни BMW E36 можна розділити на три категорії: рядні атмосферні бензинові мотори з чотирма циліндрами. Вони позбавляють BMW E36 найголовнішого – емоційності. Наступна категорія – два дизельні двигуни: рядна "четвірка" та рядна "шістка" теж не заслуговують уваги драйверам "БМВ". Третя категорія – найбільш драйверська: це рядні "шістки" – М52 з об'ємом двигуна 2,8 л та М50, який вважається більш надійним.

Про корозію та кузовні деталі, електрику, підвіску та її особливості – дивіться у відео:

Нагадаємо, власник старої BMW M3 E36 поставив на своє авто "ніздрі" від нової Х7.