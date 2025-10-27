Что нужно знать о техосмотре в 2025 году

Обязательный технический контроль (ОТК) - процедура, которая является обязательной только для коммерческого транспорта. За эксплуатацию без протокола технического состояния техосмотра можно получить немалый штраф.

Что такое обязательный технический контроль

ОТК - это проверка технического состояния транспортных средств, участвующих в дорожном движении. Контролировать техническое состояние можно только на "избранных" предприятиях. Их реестр ведут сервисные центры МВД.

Во время техконтроля специалисты должны оценивать работу основных систем автомобиля:

тормозную систему;

рулевое управление;

внешние световые приборы;

состояние шин и колес;

уровень светопропускания стекол;

исправность газобаллонного оборудования (если установлено);

дымность и токсичность отработанных газов.

Кроме того, должно проверяться общее техническое состояние кузова, номерные знаки, звуковые сигналы и другие элементы, влияющие на безопасность движения.

Кто должен проходить технический контроль

Обязательному техническому контролю подлежат:

грузовые автомобили;

автобусы;

такси и легковые автомобили, которые используются для перевозки пассажиров или грузов с коммерческой целью;

транспортные средства, перевозящие опасные грузы которые перевозят опасные грузы;

прицепы и полуприцепы.

Не проходят ОТК владельцы частных легковых авто, которые не используются в бизнесе, а также мотоциклы, мопеды и мотоколяски.

Как часто нужно проходить проверку

Частота зависит от типа транспортного средства:

легковые авто коммерческого назначения и грузовики до 3,5 тонны - раз в 2 года;

такси и большегрузные автомобили - ежегодно;

транспорт, перевозящий опасные грузы - дважды в год.

После прохождения проверки владелец получает протокол технического состояния транспортного средства, где указан результат и дату следующего контроля.

Если во время проверки выявлены неисправности, составляется акт несоответствия, и повторный осмотр проводят после устранения недостатков.

Где проходить ОТК

Проверку осуществляют уполномоченные субъекты ОТК, внесенные в официальный реестр. Именно этот реестр ведут сервисные центры МВД, но сами проверки они не проводят.

Все уполномоченные пункты можно найти на официальном сайте Главного сервисного центра МВД, в разделе "Субъекты обязательного технического контроля".

Что изменилось в 2025 году

Текущий год принес несколько обновлений в процедуре:

упрощен перечень документов, необходимых для аккредитации пунктов техконтроля;

усовершенствована система фото- и видеофиксации, чтобы предотвратить манипуляции;

введен механизм аннулирования протоколов, если выявлены нарушения или подделка данных.

Итог

Своевременное прохождение проверки защищает от штрафов, но гарантирует исправность автомобиля только на момент прохождения технического контроля. Уже через кластеров после выезда из пункта ОТК автомобиль может быть поврежден и он уже не будет отвечать требованиям безопасности.

Поэтому водителям следует следить за сроками прохождения ОТК чтобы избежать штрафов и за техническим состоянием своего транспортного средства чтобы безопасно ездить.