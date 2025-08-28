Международные автоперевозчики будут проходить техосмотр своих грузовиков один раз в три года

Отныне применение новой нормативной базы является обязательным для всех стран-участниц, в том числе, и для Украины.

Как говорится в ФБ-сообщении Государственной таможенной службы Украины, новые правила обеспечивают унифицированный подход к организации перевозок и способствуют уменьшению административной нагрузки на бизнес.

Ключевым нововведением стало продление срока обязательной проверки транспортных средств. Отныне этот срок увеличен до трех лет вместо прохождения этой процедуры каждые два года.

Автоматически будут действовать в течение трехлетнего периода и свидетельства о допущении транспортных средств к перевозке товаров под таможенными печатями и пломбами. Это позволяет перевозчикам уменьшить затраты времени и ресурсов на повторные проверки.

Важным уточнением стало и определение действия свидетельств в случае окончания их срока действия. Если перевозка началась до завершения этого срока, документ считается действительным вплоть до момента доставки груза в таможню конечного пункта назначения. Такой подход гарантирует непрерывность перевозок и снижает риск возникновения непредвиденных трудностей на маршруте.

В Гостаможслужбе напомнили, что введенные изменения являются обязательными для Украины, поскольку международные договоры, ратифицированы нашим государством, имеют силу на уровне национального законодательства. Указанные обновления уже вступили в силу на территории нашего государства.

Сведения о внесенных поправках уже зарегистрированы в Едином государственном реестре нормативно-правовых актов.

"Обновленные правила создают условия для большей предсказуемости в сфере международных автомобильных перевозок. Они будут способствовать более эффективному планированию деятельности перевозчиков, уменьшению риска задержек и повышению уровня доверия к украинской системе таможенного контроля со стороны международных партнеров", – указано в сообщении Гостаможслужбы.