Міжнародні автоперевізники проходитимуть техогляд своїх вантажівок один раз на три роки

Відтепер застосування нової нормативної бази є обов’язковим для всіх країн-учасниць, зокрема, й для України.

Як йдеться в ФБ-повідомленні Державної митної служби України, нові правила забезпечують уніфікований підхід до організації перевезень і сприяють зменшенню адміністративного навантаження на бізнес.

Ключовим нововведенням стало продовження строку обов’язкової перевірки транспортних засобів. Віднині цей термін збільшено до трьох років замість проходження цієї процедури кожні два роки.

Автоматично діятимуть протягом трирічного періоду й свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення товарів під митними печатками та пломбами. Це дозволяє перевізникам зменшити витрати часу та ресурсів на повторні перевірки.

Важливим уточненням стало й визначення чинності свідоцтв у разі закінчення їх строку дії. Якщо перевезення розпочалося до завершення цього строку, документ вважається дійсним аж до моменту доставлення вантажу до митниці кінцевого пункту призначення. Такий підхід гарантує безперервність перевезень і знижує ризик виникнення непередбачуваних труднощів на маршруті.

У Держмитслужбі нагадали, що запроваджені зміни є обов’язковими для України, оскільки міжнародні договори, ратифіковані нашою державою, мають силу на рівні національного законодавства. Зазначені оновлення вже набули чинності на території нашої держави.

Відомості про внесені поправки вже зареєстровано у Єдиному державному реєстрі нормативно-правових актів.

"Оновлені правила створюють умови для більшої передбачуваності у сфері міжнародних автомобільних перевезень. Вони сприятимуть ефективнішому плануванню діяльності перевізників, зменшенню ризику затримок і підвищенню рівня довіри до української системи митного контролю з боку міжнародних партнерів", – зазначено у повідомленні Держмитслужби.